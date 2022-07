Afrique de l'Est: Vers la désescalade progressive - Un cessez-le-feu annoncé à Luanda !

*Les deux pays ont, en effet, convenu de relancer la commission mixte RDC-Rwanda, qui, d'ailleurs, ne s'est plus réunie depuis plusieurs années. Selon la feuille de route, cette commission mixte tiendra sa première réunion, le 12 juillet à Luanda, en Angola.

Félix Tshisekedi : "Il faut aller de l'avant... "

" Les efforts de João Lourenço ont contribué à calmer la tension et à améliorer les relations entre les deux pays voisins. Cela ne sert à aucun des deux pays d'avoir une atmosphère aussi tendue ", a déclaré Félix Tshisekedi qui soutient, par ailleurs que : "la désescalade se fera progressivement selon la feuille de route dite " de Luanda ", élaborée dans le but de rétablir la confiance entre la RDC et le Rwanda". Félix Tshisekedi a également réaffirmé qu' "Il faut aller de l'avant pour sortir de cette crise et restaurer la confiance entre les dirigeants politiques, comme une façon de voir l'avenir de la RDC et du Rwanda et, en particulier, de la région, en général ".

Commission mixte relancée

Ce sommet de la paix tenu en Angola entre les Présidents de la République Démocratique du Congo et du Rwanda, sous la médiation du président angolais, s'est terminé hier, mercredi 6 juillet, par un accord visant à désamorcer le conflit entre les deux voisins.

Les deux pays ont convenu de relancer la commission mixte RDC-Rwanda, qui ne s'est pas réunie depuis plusieurs années. Cette commission tiendra sa première réunion le 12 juillet à Luanda, en Angola.

Cessez-le feu

" Je suis heureux d'annoncer que nous avons fait des progrès ", a déclaré le président Joao Lourenço après les pourparlers, " car nous nous sommes mis d'accord sur un cessez-le-feu ".

La feuille de route trace la voie vers une normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Elle prévoit également un arrêt immédiat des hostilités entre les deux Etats et le retrait immédiat et inconditionnel des forces rebelles du M23 de leurs positions dans la zone frontalière de la RDC.

Cette feuille de route prévoit, par ailleurs, le retour des réfugiés dans leur pays d'origine, et précise que toute exploitation des ressources naturelles de la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté de l'Etat.

Mécanisme d'observation

João Lourenço a annoncé que les parties avaient également décidé de créer un mécanisme d'observation ad hoc qui sera dirigé par un officier de l'armée angolaise.

Il a ajouté que ce mécanisme sera en vigueur simultanément avec l'instrument existant de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL).

Le Président du Rwanda, Paul Kagame, " s'est dit satisfait des résultats du sommet de Luanda, compte tenu des principes fondateurs établis, grâce à la médiation du président João Lourenço. "