Sénégal: Tabaski - Louga "suffisamment approvisionnée" en oignon et pomme de terre

Les marchés de Louga sont "suffisamment approvisionnés" en oignon et pomme de terre, à 72h de la célébration de la fête de la Tabaski au Sénégal, a rassuré, jeudi, le chef de service régional du commerce, Mady Danfakha.

"Au total, 92,550 tonnes de pomme de terre et 134,175 tonnes d'oignon ont été répertoriées, jeudi, dans les marchés lougatois", a dit M. Danfakha lors d'un entretien avec l'APS.

Selon lui, le marché est suffisamment approvisionné en stocks d'oignon et pomme de terre pour couvrir les besoins des populations pour la fête de la Tabaski.

Toutefois, il a noté une "tension et des hausses sur les prix par rapport aux semaines dernières".

Les prix au détail, a-t-il précisé, varient entre 550 et 700 francs CFA pour la pomme de terre et entre 450 et 500 FCFA pour celui de l'oignon, selon la localité et la qualité des produits.

"Le prix demi-gros du sac de pomme de terre est vendu entre 12.250 et 15000 FCFA et entre 9.000 et 10.000 FCFA celui de l'oignon", a indiqué Mady Danfakha.