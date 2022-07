Angola: La raffinerie de Luanda économise 300 millions de dollars par an

Luanda — Avec l'inauguration jeudi du nouveau complexe de production d'essence de la raffinerie de Luanda, l'Angola économisera 300 millions de dollars par an, car il réduira les importations d'essence de 15%, a déclaré le ministre des Ressources minérales, Pétrole et Gaz, Diamantino Azevedo.

S'adressant à la presse, après l'inauguration du nouveau complexe de la raffinerie de Luanda, par le président de la République, João Lourenço, le ministre a souligné le fait que le complexe va multiplier par quatre la capacité de production de la raffinerie, passant de 395 mille litres/jour à un million et 580 litres.

Il a souligné que le Plan national de développement (PND 2018-2022) du secteur pétrolier prévoit un objectif qui vise à garantir l'autosuffisance en produits raffinés à travers la construction de nouvelles raffineries et l'agrandissement de la raffinerie de Luanda.

Le ministre a déclaré que, bien que la cible de l'objectif déterminait que d'ici 2022 la construction d'au moins une raffinerie et l'expansion de la raffinerie de Luanda commenceraient, "nous pouvons annoncer que nous avons effectivement commencé la construction des raffineries de Cabinda, Soyo, Lobito, nous avons commencé et nous avons terminé l'agrandissement de la raffinerie de Luanda.

Avec le démarrage du complexe, a-t-il poursuivi, le pays réalisera des gains importants, en mettant l'accent sur l'augmentation substantielle de la production d'essence et l'augmentation de l'offre du produit sur le marché national, la réduction des importations et la réduction des devises, ainsi que l'amélioration de la qualité de l'essence et les avantages environnementaux.

Selon le ministre, compte tenu de la future capacité supplémentaire, qui permettra les exportations, la première phase du terminal de stockage de carburant de Barra do Dande est en cours d'achèvement et "nous continuons à travailler avec la République de Zambie dans les études pour vérifier la faisabilité ou non de la construction d'un oléoduc (oléoduc) entre Lobito et la République de Zambie pour faciliter l'exportation des produits pétroliers vers ce pays et d'autres pays ".

Il a souligné que la raffinerie est gérée à 100% par du personnel national, mettant l'accent sur la formation du personnel national en Italie, avec plus de jeunes Angolais formés pour apporter leur contribution à la création d'une industrie de raffinage et de pétrochimie dans le pays.