Angola: Le pays réduit ses importations de produits pétroliers raffinés

Luanda — Le pays respecte les objectifs qu'il s'est fixés, à savoir devenir de moins en moins dépendant de l'importation de produits pétroliers raffinés, a déclaré jeudi le Président de la République, João Lourenço. Le Chef de l'État s'adressait à la presse, au terme de la cérémonie qui a marqué l'inauguration du nouveau complexe de la raffinerie de Luanda, qui produira un million 580 litres d'essence par jour.

"Nous allons réduire considérablement cette tendance dans les prochaines années, surtout à partir du moment où nous aurons conclu la grande raffinerie de Lobito, qui rendra le pays autosuffisant en pétrole raffiné ", a déclaré le numéro un angolais.

Le Président João Lourenço a souligné, à cette occasion, l'augmentation de la capacité de production de pétrole raffiné dans le pays, à savoir le diesel et l'essence.

Il a estimé que la situation était, dans une certaine mesure, incompréhensible, celle d'un pays qui a une grande production de pétrole brut, mais qui avait, jusqu'à très récemment, une capacité minimale de traitement du pétrole brut.

"Donc, on vendait notre matière première et, en gros, on achetait le produit fini aux mêmes acheteurs de notre matière première, à savoir le diesel et l'essence", a-t-il précisé.

Le Président João Lourenço a fait savoir que l'Exécutif a défini la correction de cette situation comme un grand défi à relever, "ce qui se produit déjà non seulement avec le lancement de la construction des raffineries de Cabinda et de Soyo et, maintenant, avec l'inauguration de cette unité, qui multipliera par quatre la capacité de production d'essence de la raffinerie de Luanda ".

Épargne en devises

Aux journalistes, le Chef de l'Etat a indiqué qu'avec ces investissements, le pays économisera des devises sur les importations d'essence, non seulement avec l'inauguration de cette unité, mais avec la conclusion d'autres raffineries en construction dans le pays.

"Dans deux ou trois ans, je pense que la réduction en termes de dépenses en devises avec l'importation de carburants sera assez importante", a-t-il souligné.

En ce qui concerne les carburants, notamment le diesel et l'essence, il a indiqué que le grand objectif est d'augmenter, de plus en plus, la capacité de production interne de ces produits.

"C'est un processus qui va se poursuivre car lorsque j'évoquais les raffineries de Cabinda, Soyo et Lobito, aucune d'entre elles ne produit encore, mais nous pensons que dans les années à venir, nous aurons atteint notre capacité de production maximale de dérivés de carburant", a-t-il souligné.

Exportation de produits raffinés

Le Président de la République a évoqué la possibilité que, dans un proche avenir, l'Angola puisse également commencer à exporter du pétrole raffiné.

"Je crois que le temps viendra où nous dépasserons nos besoins, en particulier en diesel et en essence, et lorsque nous atteindrons ce point, c'est sûr que le surplus sera exporté et avec cela nous allons, d'une part, économiser des devises et, d'autre part, nous arrêterons d'importer et gagnerons des devises parce que nous allons exporter ".