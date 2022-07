Congo-Kinshasa: Mines - Que faire pour créer plus de zones d'exploitation artisanale au pays

Le secteur de l'exploitation minière artisanale connaît des multiples problèmes qui datent depuis des décennies. Par exemple, le Lualaba compte plus de 200.000 exploitants artisanaux, selon la société civile locale. Cependant, bon nombre d'entre eux n'ont pas d'espaces pour développer leurs activités. Conséquences : ils envahissent irrégulièrement les mines en activité, volent et détruisent les équipements. Des échauffourées entre les exploitations et les forces de l'ordre sont souvent enregistrées. Parfois, ça se solde par des morts d'hommes.

. - Que faire pour créer plus de zones d'exploitation artisanale des minerais ?

Jody Nkashama s'entretient sur ce sujet avec Me Schadrack Mukad Mway End Naw, président du cadre de concertation de la société civile du Lualaba et porte-parole de la délégation de la société civile de la province du Lwalaba.

Donat Kambola Lenge, coordonnateur de l'initiative pour la bonne gouvernance et les droits humains IBGDH et Jean Paul Kapongo, directeur general du Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle (SAEMAPE).