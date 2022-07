Afrique Centrale: Tension entre Kinshasa et Kigali - Le sommet de Luanda accouche d'un accord de cessez-le-feu

Sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, Luanda a abrité le 6 juillet un sommet sur la paix qui s'est soldé par un accord pour désamorcer la crise entre la RDC et le Rwanda en présence des présidents Tshisekedi et Kagame.

Dans un point de presse tenu à cet effet, Félix Tshisekedi a salué les efforts du médiateur angolais Joao Lourenço, lesquels ont contribué à calmer la tension et à améliorer les relations entre les deux pays voisins. Pour le chef de l'État congolais, cela ne sert à aucun des deux pays d'entretenir une atmosphère aussi tendue. Il a, par ailleurs, souhaité aller de l'avant pour sortir de cette crise et restaurer la confiance entre les dirigeants politiques, une façon d'entrevoir, sous de beaux auspices, l'avenir de la RDC et celui du Rwanda en particulier, et de la région en général, a-t-il souligné.

Joao Lourenço a reconnu, pour sa part, les progrès réalisés par ces discussions de Luanda lesquels ont conduit à un accord de cessez-le-feu. Une feuille de route tracée par les deux parties prévoit l, en effet, un arrêt immédiat des hostilités et le retrait inconditionnel des forces rebelles du M23 à la frontière de la RDC. Le même plan prévoit également le retour des réfugiés dans leurs pays d'origine. Toute exploitation des ressources naturelles de la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté, précise le document.

Paul Kagame du Rwanda s'est, quant à lui, félicité des résultats du sommet et des avancées constatées dans les discussions, compte tenu des principes fondateurs établis, grâce à l'apport du médiateur angolais. Ce dernier a annoncé la création d'un mécanisme d'observation ad hoc sous le commandement d'un officier angolais. Les deux parties se sont séparées par une note de satisfaction.

Les trois chefs d'Etat ont aussi pris l'engagement de maintenir le dialogue et d'amorcer un processus de désescalade entre Kinshasa et Kigali. Cet objectif se fera graduellement via une feuille de route dite de Luanda axée sur la relance de la commission mixte RDC-Rwanda. En veilleuse depuis plusieurs années, la Commission mixte RDC-Rwanda ne s'était plus réunie. La première rencontre de cette commission mixte , cadre de dialogue permanent entre les deux pays, est prévue pour le 12 juillet à Luanda en Angola.

La feuille de route de Luanda note expressis verbis "une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali"; elle prévoit aussi "la cessation immédiate des hostilités et le retrait immédiat et sans condition du M23 de ses positions en RDC." La feuille de route de Luanda prévoit également le retour dans leur pays d'origine des réfugiés" et il y est stipulé que "toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des Etats."