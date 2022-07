Cote d'Ivoire: Renforcement des capacités - 300 artisans mécaniciens en formation

Ce sont au total 300 artisans mécaniciens qui bénéficieront d'une formation aux nouvelles technologies de la mécanique automobile.

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a procédé au lancement de cette formation, le mardi 5 juillet 2022, à l'hôtel du district du Plateau. 75 jours seront consacrés à cette formation qui se déroule du 5 juillet au 9 septembre 2022. Les villes concernées sont Abidjan, Bouaké, Ferkessédougou, San Pedro et Yamoussoukro. " Comme vous le savez, le secteur de l'artisanat comprend huit branches d'activités, 40 corps de métier et 245 métiers couvrant les domaines de l'extraction, de la production, de la transformation et des prestations de services. Il représente une source importante de richesse et de création d'emplois ", a indiqué le ministre.

Tout en rappelant l'ambition du gouvernement ivoirien qui est de " promouvoir et valoriser les différents métiers de ce secteur à haut potentiel d'emplois pour les jeunes et les femmes, afin d'accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne et de développer le secteur privé, conformément aux piliers 1 et 3 du plan national de développement (PND 2021-2025) d'un montant de 59 000 milliards de FCFA, avec une contribution du secteur privé estimée à 75%, en cours de mise en œuvre sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara ".

Le ministre a par ailleurs invité les bénéficiaires de ce programme à y participer avec la plus grande attention. Porte-parole des bénéficiaires, Jack Ouattara, il a exprimé la gratitude des mécaniciens au ministre, au Premier ministre Achi et au Président Alassane Ouattara pour la chance qu'ils leur accordent d'être formés.

Ce programme de renforcement de capacités contribuera à promouvoir l'accès à un emploi productif, décent et durable aux bénéficiaires.