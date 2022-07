Sénégal: Après sa blessure, Krépin Diatta de plain-pied dans la préparation de la nouvelle saison

Dakar — L'attaquant sénégalais Krépin Diatta, blessé en novembre dernier et indisponible depuis lors, prépare activement la saison 2022-2023 avec ses coéquipiers de l'AS Monaco, qui joueront les préliminaires de la Ligue des champions.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'attaquant sénégalais, après avoir raté la CAN en janvier et février derniers à cause d'une blessure, multiplie les exercices collectifs et individuels devant les dirigeants du club, notamment le Belge Philippe Clément, son ancien entraîneur au Club Bruges (Belgique).

Le technicien belge a remplacé en janvier dernier le Croate Niko Kovac, qui avait fait venir l'international sénégalais à l'AS Monaco.

Le Belge s'est réjoui du retour de Diatta et du travail fait par l'équipe médicale du club en vue de sa guérison.

"Il s'est bien entraîné, on doit être patient. Il y a beaucoup de travail à faire pour qu'il retrouve sa meilleure forme", a dit Clément à la fin d'une séance d'entraînement.

"Nous avons travaillé ensemble à Bruges, et c'est un joueur que je connais bien. Retrouver le groupe peut lui permettre d'avoir plus de confiance en lui et de retrouver son meilleur niveau", a-t-il ajouté.

Krépin Diatta a fait part de sa volonté de rejoindre le groupe de performance du club. "Aujourd'hui, on voit le bout du tunnel", a dit le joueur resté plus de six mois sur le flanc.