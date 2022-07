Afrique de l'Ouest: Thierno Seydou Nourou Sy - "L'ABAO doit asseoir et consolider sa gouvernance"

Dakar — L'Association des banques de l'Afrique de l'Ouest (ABAO), qui se trouve à "un tournant crucial de son évolution", "doit asseoir et consolider sa gouvernance en vue de renforcer la confiance de ses membres actuels et futurs", ainsi que celle de ses partenaires, a préconisé, jeudi, à Dakar, son président, Thierno Seydou Nourou Sy.

Il a rappelé que "(... ) son objectif général est de représenter et de servir le système bancaire et financier de la zone puis de contribuer à la réalisation de l'union économique, monétaire, bancaire et financière des pays de la CEDEAO", la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Thierno Seydou Nourou Sy intervenait à l'occasion de la 76ème réunion ordinaire du conseil exécutif et de la 40ème assemblée générale de l'ABAO, un organe à travers lequel la Commission et les Etats de la CEDEAO traitent avec le système bancaire et financier de la zone.

"L'ABAO se trouve à un tournant crucial de son évolution. Elle doit donc asseoir et consolider sa gouvernance pour renforcer la confiance de ses membres actuels et futurs, ainsi que celle de ses partenaires actuels et futurs", a-t-il déclaré.

Cela justifie, selon lui, la nécessité de "sa forte implication dans les grands projets communautaires au premier rang desquels les projets de monnaie unique et de système de paiements et de règlement de la CEDEAO qui, malgré les multiples contraintes et imprévus, avancent à grands pas".

En tant qu'organisation professionnelle, elle a ses propres projets, notamment l'Institut bancaire de l'Afrique de l'Ouest, par le bais du centre de formation, de consultation et de recherche en banque, finance et microfinance devant également travailler à l'harmonisation des règles et pratiques bancaires et financières de la CEDEAO.

"Pour réussir notre mission, nous avons entamé des plaidoyers auprès des chefs d'Etas de la CEDEAO, destinés d'abord à consolider et à accroître notre place dans le fonctionnement des instances de la CEDEAO, et ensuite, à ramener les banques et établissements financiers membres de la FAPBEF (Fédération africaine des professionnels de banques et établissements financiers) dans l'ABAO", a expliqué Thierno Seydou Nourou Sy.

Il a signalé que l'association qu'il dirige a "engagé d'importantes opérations d'approvisionnement et d'élargissement" de ses partenariats "en signant des protocoles d'accords avec des organisations internationales de grande envergure".

"D'autres protocoles d'accords sont en cours de négociation avec d'autres institutions tout aussi significatives", a-t-il ajouté.

Il souligne que "pour impliquer toutes les organisations intervenant dans le domaine bancaire et financier de la CEDEAO", il a été "initié une vigoureuse politique d'attraction de nouveaux membres consistant à proposer l'adhésion pleine et entière au sein" de l'association.

Pour être marquante, dit-il, "cette évolution doit nécessairement passer par le retour en son sein de toutes les banques commerciales et établissements financiers des pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), qui n'en ont d'ailleurs jamais démissionné officiellement".

Selon lui, "la CEDEAO elle-même est en pleine mutation interne et en croissance externe en adoptant beaucoup de textes communs, notamment le tarif extérieur commun (TEC), la politique et le code commun des investissements, entre autres mesures (... )".

"Tous ces mouvements présagent d'un très fort développement du secteur bancaire et financier de notre zone économique (... )", a assuré Thierno Seydou Nourou Sy.

Il estime que "l'ABAO, vitrine de l'économie et du secteur bancaire et financier de la CEDEAO, doit accompagner et aider au bon déroulement de ces mouvements".

"Son rôle est aussi de mener les réflexions collectives et de gérer les dossiers communs de la profession bancaire et financière de la sous-région", a-t-il poursuivi.

"C'est pourquoi, nous plaidons pour la constante mobilisation de tous nos membres actuels et futurs ainsi que pour le fort appui des plus hautes autorités politiques, économiques et monétaires de la CEDEAO, pour que notre association trouve son lustre d'antan et joue pleinement son rôle au plus grand bénéfice de nos économies et populations", a-t-il conclu.