Sénégal: BRVM - Forte hausse de plus de 316 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire ce 7 juillet 2022

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a connu une forte hausse de 316,051 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation du 7 juillet 2022.

Cette capitalisation est passée de 7752,700 milliards de FCFA la veille à 8069,051 milliards de FCFA ce jeudi 7 juillet 2022. Elle franchit ainsi la barre des 8 000 milliards de FCFA.

Celle des actions a aussi enregistré une hausse de 24,012 milliards de FCFA à 6258,932 milliards de FCFA contre 6234,920milliards de FCFA la veille.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est située à 274,868 millions de FCFA contre 936,778 millions de FCFA le 6 juillet 2022.

Les indices ont clôturé en vert. L'indice BRVM 10 progresse ainsi de 0,54% à 158,62 points contre 157,77 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Composite a gagné 0,39% à 207,92 points contre 207,12 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d'Ivoire (plus 6,97% à 1 765 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 6,08% à 1 395 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,02% à 1 585 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 5,56% à 950 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 5,45% à 1 160 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 6,53% à 3 505 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,07% à 2 365 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,56% à 5 700 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 1,08% à 2 300 FCFA) et BOA Sénégal (moins 0,62% à 2 405 FCFA).