Afrique: [CAN 2022] - Maroc vs Sénégal - Méta Camara, " Pour les Sénégalaises c'est une finale "

interview

Le sélectionneur du Sénégal Mame Moussa Cissé et une de ses joueuses Méta Camara se sont exprimés en conférence de presse ce mercredi. C'est avant leur match contre le Maroc.

Il s'agit du troisième match des deux équipes dans le Groupe A de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022. Déjà qualifiés avec 6 points chacun, le Maroc et le Sénégal s'affrontent pour la place de leader du groupe.

Mame Moussa Cissé : C'est une équipe qui n'a pas marqué de buts dans le jeu. Quatre buts sur coups de pied arrêtés. Un pénalty, un corner et du coup franc. Cela dit, il y a aussi des choses à exploiter de notre côté pour essayer de faire un bon match. Nous avons bien travaillé sur l'adversaire, nous sommes prêts demain à jouer cette finale de ce groupe (Groupe A). Mais ce qui est important, c'est donner le meilleur spectacle ici. Parce que c'est une CAN qui vient avec un nouvel élan.

Journaliste : Votre gardienne de but a reçu le prix de la Joueuse du match, est-ce que c'est une motivation pour vous et votre équipe ?

Méta Camara : C'est une motivation. Et sur le match de demain, on va juste jouer comme dans les autres matchs. Pour nous c'est une finale. Le Maroc est une bonne équipe. On le respecte beaucoup aussi. Mais inch'Allah on va gagner. On va prendre match par match. On ne va rien changer. On va faire comme d'habitude. Avec toute l'équipe on a la confiance qu'on va gagner demain inchallah.

Journaliste : Demain le Maroc aura des supporters qui viendront les encourager, est-ce que c'est une pression positive ou négative pour vous ?

Mame Moussa Cissé : S'il doit avoir de la pression c'est pour le Maroc. Ils viendront voir le Maroc donc ils ont intérêt à faire un bon match demain. Nous on va jouer avec le même état d'esprit. Je pense que ce match là est un match important pour nos filles. Elles ont envie de voir du monde demain. Quand vous jouez dans un stage creux, c'est pas bien. Donc si on peut avoir des supporters demain ça va augmenter l'adrénaline, ça va faire grandir nos filles dans le haut niveau donc c'est important. On va jouer contre le pays organisateur, on le sait. C'est vrai qu'on a gagné nos deux premiers matchs, mais on n'a pas encore sorti notre vrai potentiel dans cette Coupe d'Afrique. Demain ce sera le bon déclic je pense.

Méta Camara : Ça fait plaisir de participer à la CAN. Parce que c'est la première fois pour nous. J'espère que c'est ça pour la majeure partie du groupe. On est dans la phase d'apprendre et de comment évoluer dans ce tournoi. Et je pense qu'on a acquis beaucoup d'expériences par rapport aux matchs passés.

Journaliste : Vous avez gardé vos cages inviolées en deux matchs. Vous allez maintenant affronter le Maroc qui a marqué quatre buts sur coups de pied arrêtés dans ce processus. Comment vous comptez aborder cela ?

Méta Camara : Ça ne va pas être facile parce qu'on est en face des attaquantes expérimentées. Mais nous notre force c'est la solidarité, on se complète. C'est depuis 2017 qu'on est ensemble. Même si on a des failles ça ne se voit pas, parce qu'on se complète.

Journaliste : Techniquement, à quel genre de match peut- on s'attendre demain ?

Un match de haut niveau. Parce que le Maroc est une grande équipe. Sur ce match, le Maroc part favori, de par les moyens explosifs dont il bénéficie. C'est le Maroc qui accueille son public. C'est une équipe avec beaucoup de joueuses expérimentées. Mais moi je pense que ça va être une finale et ça va nous permettre de grandir encore.