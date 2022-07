Afrique: [CAN 2022] - Maroc vs Sénégal - Reynald Pedros, " ça va être un match compliqué "

interview

A la veille du match entre le Maroc et le Sénégal, le sélectionneur des Lionnes de l'Atlas, Reynald Pedros, révèle que ce sera une rencontre compliquée.

Il s'agit du troisième match des deux équipes dans le Groupe A de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2022. Déjà qualifiés avec 6 points chacun, le Maroc et le Sénégal s'affrontent pour la place de leader du groupe.

Journaliste : Vous allez affronter le Sénégal qu'est-ce que vous comptez jouer pendant ce match ?

Reynald Pedros : La première place. Je pense qu'on est classé devant mais on est dans un objectif très très simple c'est-à-dire de gagner notre match de poule. Pour terminer premier même s'il y a déjà un objectif qui est atteint, c'est-à-dire se qualifier pour les quarts de finale. Après il va falloir finir le travail. Il faut gagner ce 3e match pour finir premier de notre poule.

Journaliste : On a remarqué que lors des deux premières rencontres il y avait la volonté, est-ce que face au Sénégal lors du 3e match il y aura cette même volonté quand on sait que vous êtes déjà qualifié.

Reynald Pedros : Oui, comme l'a dit déjà le coach, notre objectif au 3e match c'est de gagner tout simplement même si on est déjà qualifié on est devant au niveau des points par rapport au nombre de buts mais notre objectif c'est de remporter ce troisième match et on donnera tout comme jusqu'à présent et plus encore.

Journaliste : Qu'est-ce qu'on peut dire sur votre adversaire de demain ?

Reynald Pedros : C'est une bonne équipe on savait. Je dis je le répète que de toutes les manières on est dans un groupe qui est très ouvert dès le départ et on savait que rien n'est facile on peut prendre les rênes du groupe B donc rien n'est facile tous les matchs sont à disputer et comme on a fait sur les deux premiers matchs. Encore une fois, ce sera à nous de mettre cette équipe en difficulté mais on s'attend à un match difficile comme on s'attendait à des matchs difficiles contre le Burkina contre l'Ouganda. Alors seulement ce sera à nous de les mettre en difficulté.

Journaliste : Alors Salma (Amani), ça fait une dizaine d'années que vous êtes en équipe nationale, je sais que la compétition n'est pas terminée, il y a ce troisième match contre le Sénégal et puis écart de finale, comment vous ressentez cette compétition après avoir connu l'équipe nationale un moment où on va dire il n'y a pas eu assez de moyens il y a eu moins d'enthousiasme ?

Salma Amani : Oui c'est vrai ça fait des années que j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe. j'ai vu l'évolution, j'ai vu l'évolution du football féminin au Maroc j'ai vu les moyens être mises en œuvre pour que les choses avancent et vu que cette compétition est un rêve pour beaucoup depuis plusieurs années c'est un rêve pour beaucoup de joueuses pour beaucoup de personnes et pour de futures joueuses aussi et ça s'explique par ce qu'on ressent quand on est sur le terrain et qu'on voit qu'on est soutenu par tout le peuple marocain. Ça ne s'explique pas. C'est difficile de mettre les mots dessus. On est prêtes on s'est préparées pour donner le meilleur de nous-même et essayer d'aller soulever la coupe a la fin de cette compétition.

Journaliste : Salma vous avez déjà affronté le Sénégal lors des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations, qu'est ce qui a changé depuis selon vous ?

Salma Amani : Alors, ça va être un match compliqué. Je pense qu'on a notre mot à dire dans cette rencontre. Après, comme tous les matchs ça va être difficile. Ça va être à nous de gommer un peu les erreurs qu'on a eu avant et de s'améliorer sur certains points. Mais je pense qu'on a les armes pour aller gagner ce match.

Reynald Pedros : C'est que quand on voit la globalité de cette CAN au départ, il y a beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Mais à ce que je sache, les coups de pied arrêtés font partie du jeu. C'est plus une force que l'inverse donc il faut continuer à travailler dans ce sens là. Après effectivement il manque un peu d'efficacité dans notre trente derniers mètres. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. On se crée pas mal d'occasions. On manque d'efficacité par moment, mais en deux matchs on a marqué quatre buts. Maintenant il ne faut pas non plus se poser trop de questions. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à avancer. Et puis faut continuer à jouer, pas pour marquer des buts mais que ce soit un but sur coup de pied arrêté ou que ce soit un but dans le jeu, c'est un but qui compte. Donc pour nous il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc on va continuer dans ce sens là.

Journaliste : La défense sénégalaise n'a encaissé aucun but en deux matchs.

Reynald Pedros : Bah, tant mieux pour le Sénégal si ça fait deux matchs sans prendre de but. Le Sénégal est une équipe compétitive. On le sait, maintenant ce sera à nous de les mettre en difficulté. Que ce soit sur coups de pied arrêtés ou dans le jeu quoi. Donc il n'y a pas d'inquiétudes là dessus. Tout ce que j'espère c'est qu'il y aura un beau match. Tout ce que j'espère, c'est que les gens se régalent en suivant ce match sur le terrain. La finalité c'est qu'on espère qu'on puisse gagner. Ça c'est sûr.

Journaliste : Salma, quel rôle avez- vous dans la sélection ? Quelle place ?

Salma Amani : Je sais en tout cas que j'essaie de faire le lien entre les anciennes et les plus jeunes. J'essaie aussi de faire le lien avec les filles qui ne parlent pas trop anglais par exemple. Donc c'est plus ce rôle là que je pense que j'ai au sein du groupe.