Cote d'Ivoire: Ecole d'été - " Méthologie du développement " au cœur de l'édition d'Abidjan

La Chaire " Méthodologies du développement " portée par Abhijit Banerjee et Esther Duflo organise du 5 au 8 juillet 2022, à Abidjan, sur le campus de l'Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea), une école d'été sous le thème "Méthodologies du développement" pour chercheurs et décideurs venus de 15 pays africains (francophones et anglophones).

Cette édition 2022 est organisée en partenariat avec l'Agence française de développement (Afd), le laboratoire d'Action contre la pauvreté Abdul Latif Jameel (J-pal), le Fonds d'innovation pour le développement (Fid) et l'Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea).

Cette rencontre scientifique qui vise à mettre en exergue l'impact de la mise en œuvre des politiques de développement est un cadre choisi pour faire le lien entre les décideurs et les chercheurs sur les politiques de développement.

En effet, elle rassemble deux groupes de participants dont un public de chercheurs ayant démontré un intérêt et une capacité à incorporer les méthodes d'évaluations d'impact dans leurs travaux de recherche et un public de décideurs politiques africains impliqués soit dans des commissions d'évaluation, soit dans l'application de résultats probants pour guider la décision publique.

L'Ecole d'été " Méthodologies du développement " est animée par des chercheurs de renom affiliés au réseau J-pal, dont Esther Duflo, Professeur au Massachusetts Institute of Technology (Mit), co-fondatrice du J-pal et lauréate du prix Nobel d'économie 2019.

Les deux dernières journées du programme (7-8 juillet) ont pour but d'illustrer le rôle de l'évaluation d'impact dans l'élaboration de politiques publiques efficaces à travers un programme alliant présentation et étude de cas sur les méthodes rigoureuses d'évaluation.

Elle se déroule à travers deux modules d'enseignement afin de répondre aux besoins et intérêts des deux groupes de participants. A savoir, un module académique ayant pour but de renforcer les connaissances et les bonnes pratiques de participants déjà bien au fait des fondements méthodologiques des évaluations d'impact ; un module politique publique visant à illustrer le rôle de l'évaluation d'impact dans la conception de politiques publiques fondées sur les preuves. Ce module consistera en deux journées de conférences qui illustreront le processus allant de la production des preuves à l'adoption des politiques.