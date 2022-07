Guinée: Trois cadres du FNDC entendus par le juge et écroués à la prison de Conakry

Après trois jours et deux nuits passés dans les locaux de la police judiciaire, les responsables du FNDC, coalition qui a été le fer de lance de la contestation contre le 3e mandat de l'ancien président Alpha Condé, ont été transférés ce jeudi à la prison civile de Conakry après avoir été entendus par un juge d'instruction. Ils ont été inculpé pour outrage à magistrat et injures publiques.

Présenté devant un juge d'instruction au tribunal de Dixinn dans la proche banlieue de Conakry, le trio Foniké Mengué, Billo Bah et Djani Alfa a été immédiatement placé sous mandat de dépôt et écroué à la prison civile de Conakry. L'arrestation mardi dernier de ces trois activistes de la société civile a soulevé une vague d'indignations au sein de la classe politique et des forces vives.

" On a été assez outrés de voir qu'en Guinée, on a encore des arguments pour valider, quelque part, les coups qu'ils ont reçu, les actes de tortures qu'ils ont subi en nous disant que c'est un refus d'obtempérer, s'indigne Me Halimatou Camara, avocate, membre du collectif des avocats de la défense. Soit on est dans une république où on respecte les droits de l'homme, les droits humains ou alors on est dans une grosse jungle et il faut regarder la vérité en face ".

L'arrestation brutale des trois responsables du FNDC a jeté spontanément des milliers de jeunes gens dans les rues de la capitale. Ils ont érigé des barricades, brûlé des pneus et ont violemment affronté les forces de l'ordre. Le procès en flagrant délit est attendu ce vendredi où les avocats espèrent une libération.

" Nous, nous réjouissons aujourd'hui que l'affaire soit mise en flagrant délit permettant surtout à situer nos clients sur leur sort. Et nous sommes convaincus qu'ils seront libres parce que leur dossier est vide ", estime Me Thierno Souleymane Barry.

C'est la toute première fois depuis l'arrivée au pouvoir du CNRD que des activistes de la société civile sont arrêtés et poursuivis devant les tribunaux.