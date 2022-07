Angola: Analyse des conclusions du sommet de Luanda

La RDC et le Rwanda ont décidé hier mercredi 6 juillet, d'un cessez-le-feu immédiat dans l'Est de la RDC.Annonce faite par le président Angolais, Joao Lourenço à la fin du sommet tripartite, qui visait à régler le conflit armé dans l'est de la RDC. Sous la médiation Angolaise, les deux parties se sont entendues sur le retrait immédiat des positions occupées par le M23.

Un mécanisme d'observation ad hoc sera mis en place, dirigé par un officier angolais, a précisé le président angolais. Dans leurs discussions, les trois chefs d'Etat ont aussi parlé de l'exploitation des ressources naturelles de la RDC qui doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des Etats.

Question :

-Quelle lecture faites-vous des conclusions de cette rencontre ?

Invités :

-Giscard Kusema, directeur adjoint de la presse présidentielle.

-Thomas D'Aquin Mwiti, vice-président et porte-parole de la coordination de la société civile forces vives de la RDC.

-Professeur Dady Saleh, docteur et spécialiste en développement pour le pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique.