Congo-Kinshasa: Goma - Les jeunes en table ronde sur la cohésion sociale

Les travaux de la table ronde organisée à l'intention des jeunes se sont poursuivis en groupe ce jeudi 7 juillet à Goma.

Cette rencontre qui est à sa deuxième, est le fruit de la collaboration entre le Barza intercommunautaire et la section des affaires civiles de la MONUSCO.

Elle se fixe comme objectif de promouvoir la cohésion sociale et de lutter contre les discours d'excitation à la haine et à la xénophobie, entretenu à travers les réseaux sociaux dans la province du Nord-Kivu.

L'orateur principal de cet atelier, le président du Barza intercommunautaire dans le Nord-Kivu, Alex Bahuma part du constat que les conflits provoqués dans les différentes zones engendrent toujours la haine, la xénophobie et toutes sortes de discrimination :

"Comprenez qu'aujourd'hui, il y a trop des messages de nature de haine, xénophobie et consorts. Et nous, nous disons que les acteurs principaux se sont plus des jeunes. Ils sont plus dans les réseaux sociaux, et donc la censure serait beaucoup plus intrinsèque, il appartiendra à tout un chacun d'analyser objectivement ce qu'il veut dire et ce qu'il faut éviter".

Il appelle les jeunes à être conscients des dangers qui se dressent devant eux et de savoir ce qu'il faut poster sur les réseaux sociaux et ce qu'on ne peut pas :

"Comprenez, c'est d'autant plus qu'il y a trop des messages de haine, parfois la stigmatisation, et que, le conflit apparait comme un danger, mais derrière tout conflit il y a aussi une opportunité. En parlant de la citoyenneté responsable, c'est une sensibilisation, pour qu'ils trouvent qu'effectivement, voici les actes qu'il ne faut pas poser et voici les actes qui sont positifs. Et donc, on va devoir élaguer toutes les idées négatives au profit de la nation".

Le Professeur Alex Bahuma a insisté sur la formation des jeunes. D'après lui toute connaissance est provisoire et doit être soumise à une vérification.