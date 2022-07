Congo-Brazzaville: Interview. Amory Lumumba - " L'héritage de Patrice Lumumba perdure à travers la jeunesse congolaise qui voit en lui un modèle de réussite et de probité "

interview

Inhumé le 30 juin 2022 à Kinshasa, le héros national congolais, Emery Patrice Lumumba, repose désormais en paix sur la terre de ses ancêtres et ces 61 ans après son assassinat. Une vive émotion qu'on a pu ressentir au sein du peuple congolais mais aussi et surtout au sein de sa famille biologique. A ce titre, nous avons recueilli les propos de son petit-fils Amory Lumumba.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Plus de 61 ans après son assassinat, le cercueil d'Emery Patrice Lumumba a été ramené le 22 juin sur la terre de ses ancêtres. Quel est votre sentiment par rapport à cela ?

Amory Lumumba (A.L.) : Une vive émotion m'anime en ce moment si particulier. Je n'ai pas connu mon grand-père que j'ai dû découvrir à travers la lecture et les témoignages familiaux. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité incroyable de le découvrir à travers les yeux de son peuple, mais pas seulement ! Les yeux du monde sont braqués sur la République démocratique du Congo (RDC). On peut espérer que les difficultés rencontrées par le pays depuis son indépendance trouvent elles aussi un écho dans la couverture du retour du héros national auprès des siens.

L.D.B.C. : Ce rapatriement a été fait sans une excuse de la part de la Belgique à la suite de ce passé douloureux. Comment percevez-vous cela ? Le peuple congolais ne devrait-il pas demander réparations de la part du royaume belge ?

A.L. : Ce n'est pas mon sentiment, le 1er ministre De Croo a eu des mots forts et des excuses ont été prononcées. Il y a eu une main tendue et la famille a été claire sur son intention de la saisir. Reconnaissons que les propos tenus par les autorités du royaume sont une avancée significative dans la reconfiguration des relations belgo-congolaises. Cependant, tout résumer à des excuses pourrait faire penser qu'il s'agit là d'une affaire de sentiments. Il y a une véritable question de justice qui se pose. À ce sujet, il faut permettre à cette dernière de jouer son rôle dans l'esprit des lois promulguées par le législateur.

La RDC a été privée d'un modèle de société plébiscité démocratiquement par le peuple, gardons cela en tête. Aussi, la question d'éventuelles réparations ne peut se lire comme une demande de la part de la famille dans la mesure où l'action intentée en justice ne poursuit pas cet objectif-là. Si la loi le prévoit, il est évident qu'elle doit aller au bout en lisant le droit. Mais il faut bien comprendre que la recherche de la vérité est et restera le seul élément qui permettra à tous les défenseurs des libertés de ce monde de définitivement fermer ce chapitre.

L.D.B.C. : Que reste-t-il de l'héritage politique d'Emery Patrice Lumumba aujourd'hui ?

A.L. : Aujourd'hui, l'héritage de Patrice Lumumba perdure à travers la jeunesse congolaise qui voit en lui un modèle de réussite et de probité. Quand on parle de Patrice Lumumba, on parle d'un jeune, comme eux, venant d'un milieu modeste, comme beaucoup d'entre eux. Par sa résilience, la jeunesse congolaise démontre sa capacité à se prendre en charge.

Plus que jamais, le caractère autodidacte de la trajectoire de Patrice Emery Lumumba est une source d'inspiration intarissable. Néanmoins, il y a de gros efforts à faire afin d'ancrer un peu plus son héritage dans la mémoire collective, les programmes scolaires et l'espace public. Un pays de la taille de la République démocratique du Congo a cruellement besoin de référentiels qui rassemble.

Patrice Emery Lumumba est une figure qui transcende les groupes ethniques, créant ainsi un point de ralliement indispensable à la cohésion nationale.

L.D.B.C.:Patrice Emery Lumumba est entré dans la légende le 30 juin 1960, jour de la proclamation de l'indépendance de l'ex-Congo belge, avec un discours aux mots très forts contre le racisme des colons et il a été également inhumé le 30 juin. Cette date est-elle significative pour vous les membres de sa famille ?

A.L. : Cette date a une valeur hautement symbolique. Elle consacre l'aboutissement d'un effort collectif d'émancipation. Au-delà de ça, cette date marque la volonté d'un peuple de se souvenir. On peut avancer sans oublier, et je pense que c'est l'essence de son discours.

Il y a quelque chose de profondément miséricordieux dans ses mots sans que ces derniers ne rognent sur la vigilance que Patrice Emery Lumumba invite chaque citoyen à observer. La mémoire n'est jamais que nostalgie, elle est action. Alors mettons-nous à pied d'œuvre pour la préserver ! J'en profite pour remercier tous les artistes, activistes, historiens et autres passionnés qui s'attellent au quotidien à continuer de faire vivre l'histoire et la mémoire de Patrice Emery Lumumba.