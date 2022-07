Congo-Kinshasa: Kinshasa - Le gouvernement provincial règlemente l'obtention des cartes de résidence pour les étrangers

La ville-province de Kinshasa se charge désormais de l'identification et de la délivrance de la carte de résidence pour les étrangers vivant dans la capitale congolaise. A cet effet, une commission de supervision de ces opérations instituée par le gouverneur de la ville et dépendant du ministère provincial de l'intérieur, sécurité et justice en assume la charge en partenariat avec un partenaire privé, Smart Security Services SARL.

Le ministre de tutelle, Didier Tenge Te Litho, a donné le coup d'envoi de ces opérations ce jeudi 7 juillet en inaugurant en même temps le bâtiment devant servir de siège de la Commission provinciale de supervision de la délivrance de la carte de résidence pour les étrangers de Kinshasa.

" Dans le cadre de leur sécurisation, de la sécurisation de la ville de Kinshasa, ils doivent tous se soumettre à cela. Et ça nous permettra de les identifier, de les connaitre. Evidemment pour ceux qui ne voudraient pas se soumettre, ils ne pourront pas exercer une activité lucrative, confessionnelle ou toute autre. Ils vont subir la rigueur de la loi s'ils ouvrent des comptes sans carte de résident. C'est dans notre pays, les gens doivent aussi accepter et à respecter nos textes et lois de la République. Nous avons pris dix jours, dix jours ouvrables. Je sais qu'il y a beaucoup d'immigrés en vacances, ils sont chez eux.

Mais évidemment, lorsqu'ils vont revenir au pays, ils auront dix jours pour se faire identifier. Vous venez vous faire identifier, vous avez vos documents. C'est la taxe que vous aurez à payer. Et automatiquement, on va vous rappeler 48 heures, 72 heures après, après que la commission ait siégé, parce que, on donne pas la carte de résident à tout le monde ", a-il indiqué.

Dans la commission, a expliqué le ministre, "il y a des agents de la DGM et aussi de l'ANR. Et, à partir de ça, quand on va vous appeler, si vous faites l'objet d'un avis favorable, cette carte vous sera donnée endéans les 5 minutes qui suivent directement".

Les Congolais ayant acquis une double nationalité vivant à Kinshasa sont soumis à la même exigence d'identification et d'obtention de la carte de résidence pour les étrangers. En revanche, dans son communiqué rendu public le 5 juillet, le Gouverneur de la Ville, Gentily Ngobila exclut de cette formalité les étrangers membres du corps diplomatique et consulaire, les fonctionnaires internationaux, leurs conjoints ainsi que leurs enfants non mariés vivant sous leurs toits.