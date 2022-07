Angola: La nouvelle unité de la raffinerie de Luanda quadruple la production d'essence

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré, ce jeudi, le nouveau complexe de la raffinerie de Luanda, qui produira plus d'un million de litres d'essence par jour.

En plus d'améliorer la qualité de l'essence, le nouveau complexe permettra d'augmenter la capacité de production quatre fois plus, c'est-à-dire de 395 mille/jour à un million et 580 litres/jour, ce qui contribuera à une réduction d'environ 15 % sur les importations annuelles de carburant.

D'un montant de 235 millions de dollars américains, le projet a démarré en juin 2019 et a bénéficié du soutien technique de la compagnie pétrolière italienne ENI, dans la supervision de l'ingénierie et de la construction. Plus d'un millier d'emplois ont été créés.

Le complexe apporte des avantages opérationnels et environnementaux tels que l'augmentation de la production de gaz butane, la réduction des émissions gazeuses en utilisant l'hydrogène produit dans la nouvelle unité, pour la génération d'énergie électrique dans la centrale à cycle combiné et la génération de vapeur.

Le nouveau complexe de production d'essence à la raffinerie de Luanda aidera le pays à augmenter la production nationale de produits pétroliers et, par conséquent, à réduire le nombre d'importations de carburant.

L'Angola importe environ 80% de ses produits pétroliers en raison d'un manque de capacité de raffinage interne. Parallèlement à la modernisation et à l'optimisation de la raffinerie de Luanda, la construction de nouvelles raffineries à Cabinda, Soyo et Lobito est en cours pour inverser cette situation.

L'histoire

Les premières installations de raffinage du pétrole ont été inaugurées en mai 1958, sur une superficie de 170 hectares, dans le quartier qui s'appellera plus tard Petrrangol.

La Compagnie de Pétrole de Angola est alors créée, filiale du groupe belge Petrangol, dont la partie raffinage avait à l'époque une capacité installée de 100 mille tonnes métriques par an, dans le but d'approvisionner le marché angolais des carburants.

Le 27 octobre 1982, alors Petrangol, propriétaire de la raffinerie de Luanda, a été acquise par la compagnie pétrolière Fina, changeant son nom en Fina Petróleos de Angola.

En juin 1999, la compagnie pétrolière Total a acquis une partie des parts de cette usine, commençant à gérer, avec Fina Petróleos de Angola (consortium Total/Fina), la raffinerie de Luanda.

En février 2000, Elf parvient à acquérir quelques parts et rejoint l'activité de raffinage en Angola, en partenariat avec Total et Fina-Total Fina Elf.