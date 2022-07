Afrique: [CAN 2022] - Afrique du Sud 3-1 Burundi - Desiree Ellis se réjouit de la victoire

Après leur victoire 3-1 ce soir contre le Burundi en Coupe d'Afrique des nations féminine, la sélectionneuse de l'Afrique du Sud, Desiree Ellis, a exprimé sa satisfaction en conférence de presse

Journaliste : Aujourd'hui, vous avez été moins efficaces que contre le Nigéria, pourquoi ? Auriez-vous sous-estimé le Burundi ?

Nous n'avons jamais sous-estimé une équipe et nous n'avons pas sous-estimé l'équipe aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, mais je ne cherche pas d'excuses. Vous jouez parfois très bien au football, d'autres fois pas bien. Nous ne pensions pas comme je l'ai dit que la chaleur aurait pu être un très grand facteur. Il faisait très très chaud aujourd'hui comme nous en avons l'habitude. Mais nous pouvions garder la possessions mieux que nous ne l'avons fait. Nous aurions pu tenter des tirs directs et éviter les longues balles que nous n'avions pas prévu.

Journaliste : Comment expliquez-vous vos inefficacités devant le but contre le Burundi ?

On a eu du temps pour avoir ce résultat. Mais on a manqué trop d'occasions et beaucoup de nos tirs allaient directement à la gardienne. On a essayé de changer ça en seconde période et on a eu beaucoup d'opportunités.

Journaliste : Deux buts encaissés en deux matchs, votre défense n'est pas solide.

La défense aussi n'était pas vraiment au rendez-vous mais on doit avancer et travailler sur tout ça. Avec cette victoire, ça va nous aider à avancer. Les trois points sont là, c'est le plus important. Aujourd'hui n'était pas une bonne journée, mais on progresse dans nos performances. Nous avions besoin de trois points pour les quarts de finale, ils sont là, c'est bien.