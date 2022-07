Congo-Brazzaville: Miss Congo-France - Les préparatifs de la deuxième édition en cours

Le comité Miss Congo France, présidé par l'entrepreneure de l'événementiel Ikaelle Tati, s'affaire pour les préparatifs de l'organisation à Paris d'un concours de beauté autour du thème "La France sous le charme de la beauté congolaise".

Pour ce rendez-vous du charme, de la beauté et de l'élégance, prévu à Paris, capitale mondiale de la mode, le 29 octobre prochain, le jury promet de dévoiler au public les plus belles fleurs congolaises issues de l'immigration ou du métissage. Une démarcation de la pure beauté congolaise au même titre que celle de la Sape, ou celle de la rumba récemment inscrite au patrimoine immatériel de l'Unesco.

Face à d'innombrables défis de casting, le comité Miss Congo France a eu fort à faire dès le 2 juillet, à l'ambassade du Congo en France, pour présélectionner douze candidates sur une liste qui comptait près d'une trentaine de prétendantes ayant fourni leurs candidatures agrémentées de photos et vidéos.

Pour cette présélection, le comité Miss Congo France confie avoir travaillé avec abnégation pour garantir le succès de cet évènement.

À propos de ce concours ayant ses propres standards de beauté, au-delà de la promotion de la culture, de l'interculturalité, la beauté et la marque, les objectifs visés à travers l'organisation de cet événement sont triples : promouvoir le leadership féminin, l'entrepreneuriat au milieu jeune et le renforcement du patriotisme congolais. Les jeunes femmes, âgées de 17 à 24 ans, vont devoir affronter le public pour mettre en valeur leurs atouts physiques, leurs qualités féminines, leur élégance ou leur éloquence. Un exercice formateur car elles sont entraînées, coachées et évaluées tout au long du processus.

Le comité Miss Congo France conjugue ses efforts et promet de produire un spectacle original et unique à couper le souffle. Enfin, tout au long du processus, il instaure un dialogue entre Congolais, un partage d'informations sur le Congo, sa culture, ses entreprises ou sur son écosystème pour mobiliser les énergies et les moyens afin de garantir le succès de la soirée.

Une sorte de "Mbongui", un lieu de retrouvailles, d'échanges, de contemplation, d'admiration ou d'appréciation de la beauté congolaise teintée d'élégance, d'éloquence et d'assurance.

Également, les enjeux sont nombreux et les attentes grandes. De ce fait, les organisateurs lancent un appel aux responsables d'administration, chefs et cadres d'entreprises, personnalités et toutes personnes désireuses de les soutenir de bien vouloir le faire par tous les moyens.

Rendez-vous est pris pour le 29 octobre 2022, pour la soirée de l'élection de la Miss Congo France.