Congo-Brazzaville: Musique - Quelques fausses notes dans le dictionnaire !

C'est un soupir de dépit. Un soupir ressenti comme un cri d'alarme récemment lancé par Josh Djido, manager de Fannie Fayar, en déclarant : " Les acteurs du secteur musical du Congo mélangent tout ". Il est vrai, qu'en ce domaine précis, la confusion règne en maître et qu'il convient parfois de mettre, selon l'expression consacrée, l'église au milieu du village.

Commençons par le début : Artiste. On passera rapidement sur la définition donnée par Wikipédia et qui, parfois, sied mal à certains artistes congolais : " Un artiste est un individu faisant œuvre, cultivant ou maîtrisant un art, un savoir, une technique, et dont on remarque entre autres la créativité, la poésie, l'originalité de sa production, de ses actes, de ses gestes ". Oui mais voilà déjà que la confusion s'installe entre artiste interprète et artiste musicien. Car pour être artiste musicien il convient de jouer un instrument de musique. Basique ! Bref, passons. L'artiste, qu'il soit interprète ou musicien, peut ressentir le besoin d'être managé à ses débuts, ou encore au cours de sa carrière, et là on en vient à une nouvelle confusion, hélas fréquente, au Congo.

Que cela soit dit une fois pour toutes : le manager est employé par l'artiste et non l'inverse et il n'a qu'un pouvoir de représentation de l'artiste. Son rôle est évidemment prépondérant en matière de conseils, de stratégie de développement de carrière, de recherche et négociations de contrats.

Pour autant, il est souvent nécessaire au manager de céder au dépassement de fonction, que ce soit dans le rôle spécifique d'attaché de presse, consistant à mettre en lumière l'artiste dans les médias, que ce soit encore dans un autre rôle de Community Manager pour gérer la visibilité de l'artiste sur les réseaux sociaux ou bien dans un rôle de Booker pour trouver des représentations Live de son artiste.

Pour ajouter à la confusion, dans une industrie musicale congolaise pour le moins bancale, il n'est pas rare de voir les artistes se laisser à penser que le manager est aussi le producteur. Deux fonctions bien distinctes cependant. Pour faire simple, le producteur est celui qui finance la réalisation et la promotion d'enregistrements, de disques ou de clips...

Comment passer sous silence qu'entendre et voir un artiste chantant seul sur scène n'est pas assister à un concert, ah ça non ! En effet, nombre d'artistes interprètes se produisent en semi-direct, c'est à dire en chantant micro ouvert sur une bande son instrumentale ou se produisant en playback, micro fermé, pour se contenter de synchroniser et mimer le chant sur un titre enregistré.

Et de se demander : Mais où sont les musiciens ? Que Josh nous pardonne, il faudrait des pages et des pages pour parler encore des auteurs, compositeurs, arrangeurs, musiciens et choristes, ingénieurs son, directeurs artistiques, promoteurs, éditeurs, distributeurs...