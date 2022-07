Cote d'Ivoire: Baccalauréat session 2022 - Pr Mariatou Koné aux candidats - "Concentrez-vous, travaillez, écrivez ce que vous avez appris"

" Bonjour à vous. Nous sommes venus vous saluer. Nous comptons sur vous. Car les vrais élèves ne comptent pas sur la tricherie pour avoir le Bac.

Concentrez-vous, travaillez, écrivez ce que vous avez appris ". Ces mots ont été prononcés par Mariatou Koné, ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, hier mardi lors du lancement des épreuves écrites du baccalauréat session 2022. C'était au Lycée jeunes filles d'Abidjan, Yopougon, en présence des autorités administratives, politiques et sécuritaires. Selon la ministre, au total 330 567 candidats dont 152 605 filles et 177 962 garçons, repartis dans 525 centres sur toute l'étendue du territoire national, prennent part à cet examen.

Ces candidats ont composé hier dans les épreuves de français et d'histoire-géographie. En sus, évoquant le système de surveillance électronique et physique, la première responsable de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire a été on ne peut plus clair. " Nous avons constaté que le système de tricherie, c'est aux alentours des toilettes.

Et cela, avec des téléphones. Nous avons fait brouiller le réseau aux téléphones. Nous avons cette fois multiplié le nombre de cameras par trois et nous avons multiplié le nombre de surveillants ", a prévenu Mariatou Koné. Il faut noter que ces examens ont débuté par les épreuves orales du 28 juin au 2 juillet dernier, quant aux épreuves écrites, elles prennent fin le 8 juillet prochain. Les résultats du Bac 2022, sont attendus pour le 25 juillet 2022.