Cote d'Ivoire: Forum international et salon africain des transports - La sixième édition lancée

C'est fait. La 6ème édition du Forum international et salon africain des transports (FISAT) a ouvert ses portes hier à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire. Amadou Koné, ministre ivoirien des Transports, y représentait le Premier ministre Patrick Achi.

" Transport et infrastructures, facteurs de développement économique et d'intégration régionale " est le thème de cette rencontre qui sera meublé de panels et d'expositions, avec pour invités d'honneur la France, la Chine et le Maroc. Amadou Koné a indiqué que cette édition du FISAT sera l'occasion de " faire un état des lieux ". Parce que, a-t-il expliqué, " malheureusement avec la pandémie de la Covid-19 et la crise en Ukraine, le secteur des transports a fortement été ébranlé ces dernières années ". Poursuivant, il a fait savoir que ce forum est " l'occasion de ressortir les défis à relever mais également, en tant qu'Africains, de nous projeter et de voir ce que nous avons à faire pour que ce secteur connaisse la touche africaine et qui nous permette d'avancer.

22 Etats africains de la côte Atlantique, a-t-il rappelé, se sont rencontrés au Maroc pour entamer un certain nombre de réflexion pour développer, dans le secteur portuaire et aéroportuaire, leur coopération sur la côte Atlantique africaine, et bénéficier de toutes les opportunités d'échanges. " Au-delà des expositions, il s'agira d'attendre, pour nous en tant que Gouvernement, les réflexions que vous allez mener, les orientations que vous allez nous apporter dans le contexte de crise internationale, notamment dans le secteur maritime et de pandémie qui reprend en vue de trouver des solutions pérennes pour le continent africain", a-t-il conclu.

Magnatié Bamba, commissaire général du forum, a situé les enjeux et décliné les articulations de ces journées marquées par des panels avant d'indiquer que ce forum se tient sous le sceau du repositionnement du transport, de la logistique et des infrastructures.