Afrique: [CAN 2022] - Randy Waldrum (Coach Nigeria) - "Ce résultat nous redonne confiance"

interview

Le coach du Nigeria était face à la presse après la victoire (2-0) de ses filles face au Botswana ce jeudi. Il les a félicitées et se dit très heureux de cette première victoire.

Randy Waldrum - Je suis vraiment content de comment nous sommes revenus au but après le premier match. Les joueuses ont été très bonnes. Même avec les changements, on n'a pas cassé le rythme. Par rapport au premier match, ce résultat nous redonne confiance.

Journaliste - Est-ce que vous allez donner plus d'opportunités aux autres joueuses ou vous allez vous contenter de ce que vous avez aujourd'hui ?

Randy Waldrum - Chaque joueuse a son talent, la compétition est longue. Ce n'est pas le produit fini. Il faut continuer à progresser. C'était bien de voir plus de joueuses participer, mais nous n'allons pas prendre des décisions folles. Même avec les changements, l'équipe a pu avoir un impact et Christy a pu marquer le second but.

Journaliste - Les personnes s'attendaient à plus de buts ?

Randy Waldrum - Je ne suis pas sûr d'avoir compris toute votre question. Je crois que ce qu'il faut faire c'est de mettre tout cela dans son contexte. C'est ce que nous devons améliorer. On a eu beaucoup d'opportunités, on aurait dû marquer 3 ou 4 buts. La gardienne de but adverse a très bien joué. Nous étions bons pour créer des opportunités. On doit continuer à construire ce que nous avons, et ce que nous avons aimé c'est marquer à chaque fois. Et aujourd'hui on a pu rebondir.

Journaliste - il y a de la qualité au Nigeria, est-ce que ça met trop de pression aux joueuses. L'attente et la gestion des médias ?

Randy Waldrum - Les joueuses doivent être concentrées. Les médias sont généralement assez négatifs. L'alchimie est positive et je ne veux pas de distraction. Je veux une équipe très concentrée. Ce n'est pas qu'elles n'arrivent pas à gérer les médias, mais il faut vraiment protéger l'équipe et se concentrer sur la tâche.

Journaliste - Ashley sera-t-elle là pour dimanche ?

Randy Waldrum - Elle aurait pu jouer ce soir mais nous voulions lui laisser plus de repos par rapport à sa situation. Mais elle est prête.