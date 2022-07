Botswana/Nigeria: [CAN 2022] - Nigéria 2-0 Botswana - Francisca Ordega, Joueuse du match

interview

Après avoir remporté le prix de la Joueuse de match contre le Botswana, l'attaquante du Nigéria Francisca Ordega a exprimé son enthousiasme en conférence de presse.

Francesca Ortega, comment vous sentez-vous après avoir remporté ce prix ?

Je suis contente j'ai travaillé assez dur jusqu'à ce moment. Cela va m'aider à avancer sur mes performances. Comme en 2018 au Ghana quand j'avais gagné pour la deuxième fois la Joueuse du match. C'est donc une façon successive aujourd'hui en trois éditions. C'est très très important pour moi. Je suis très reconnaissante.

Journaliste : Face à l'Afrique du Sud tu étais remplaçante mais aujourd'hui tu a été titularisée comment t'es-tu senti aujourd'hui ?

Sur le dernier match, jétait effectivement en tant que remplaçante. Mais rien ne dépend d'où tu commences un match. Ce qui est important est l'impact que tu as sur le jeu et sur l'équipe. J'ai impacté le moral de l'équipe à mon entrée et c'est ça qui est important. L'énergie avec laquelle je suis venue à motivé le groupe donc c'est une énergie positive. Je ne suis pas surprise de ce trophée personnel, c'est la tactique de l'entraîneur.

Journaliste : Vous passez une saison incroyable au CSKA Moscou. Comparativement à 2018, dans quelle mesure pensez-vous être meilleure sur cette édition au Maroc ?

Je travaille tous les jours. Je travaille dur, je planifie tout. Je ne peux prédire l'avenir mais on verra ce qui se passera. On prend chaque match l'un après l'autre, nous sommes ici en équipe nationale je passe une période formidable en club mais nous sommes en sélection et je ne peux parler de club. Nous sommes ici et nous allons une étape à la fois. La partie d'aujourd'hui est résolue donc on pense à la prochaine et nous attendons avec impatience le prochain match.