Maroc: Le Syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels renouvelle la confiance en son président Mansouri Idrissi Sidi Mohamed

Rabat — L'Assemblée générale ordinaire du Syndicat marocain des artistes plasticiens professionnels (SMAPP), tenue récemment à Rabat, a renouvelé la confiance en son président Mansouri Idrissi Sidi Mohamed.

Tenue en présence d'un groupe d'artistes, de critiques d'art, de chercheurs en esthétique et de journalistes, cette AGO a été marquée par une intervention de M. Mansouri Idrissi qui a exposé le bilan des réalisations du syndicat, ainsi que les étapes qu'il a accompagnées dans le domaine des arts plastiques sur le plan national, a indiqué le SMAPP dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP.

Il a aussi évoqué les difficultés rencontrées par le bureau exécutif et les attentes du prochain bureau pour "continuer à servir dans l'abnégation les arts plastiques dans notre pays", remerciant les membres et tous ceux qui ont soutenu l'action du syndicat, rapporte le communiqué.

M. Mansouri Idrissi a aussi rappelé le rôle des acteurs du champ des arts visuels en général en tant que partenaires dans la dynamique gouvernementale pour assurer un développement socio-économique durable et harmonieux.

Les rapports moral et financier ont été lus respectivement par le secrétaire général du Syndicat, Lahbib Mseffer, et le Trésorier, Abderahmane Banana, a ajouté le syndicat, indiquant qu'après discussion, les deux rapports ont été approuvés à l'unanimité.

Suite à la démission des membres du bureau, l'artiste plasticien Azzeddine Hachimi Idrissi a été proposé pour présider la séance et a désigné l'artiste plasticien Mohammed Amine Benyoussef comme rapporteur. Par la suite, il a été annoncé l'ouverture du dépôt des candidatures pour les artistes souhaitant postuler pour la présidence du syndicat, a poursuivi la même source.

Après un échange au sein de l'assistance et en l'absence de candidature, l'assemblée a proposé de "renouveler la confiance en M. Mansouri Idrissi, en raison de son travail sérieux et son engagement, et de lui confier un nouveau mandat à la tête du syndicat", souligne le communiqué.

Par la suite, les conférenciers ont demandé, sur la base du chapitre 11 du statut relatif aux pouvoirs de l'AG de modifier l'article 12 concernant les conditions de la tenue de l'assemblée générale, a fait savoir le SMAPP.

Il a été approuvé à l'unanimité de modifier la durée du mandant de 3 à 5 ans afin que le bureau du syndicat puisse avoir la continuité et le délai suffisants pour mettre en œuvre les programmes et développer la vision et les recommandations de l'assemblée générale.

Après un échange autour de propositions et de nouveaux programmes d'action, il a été procédé à la composition du nouveau bureau constitué de 11 membres, selon la même source.

Dans son intervention, le nouveau président élu a souligné que le développement socio-économique du pays est étroitement lié à la l'action culturelle et artistique qui permet l'épanouissement des individus, notamment les jeunes qui sont les acteurs essentiels dans toute dynamique du développement, a conclu le Syndicat.