Afrique du Nord: L'ambassade d'Algérie en Libye célèbre le soixantenaire de l'indépendance nationale

Tripoli — L'ambassade d'Algérie à Tripoli a organisé, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance, une réception qui a réuni plusieurs hauts responsables libyens.

La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-Premier ministre du gouvernement libyen d'union nationale, Ramadhan Boujenah, de nombre de ministres, du gouverneur de la Banque centrale de Libye, du chef de la Haute Commission électorale nationale libyenne, ainsi que de représentants du Conseil présidentiel, de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'Etat en Libye, en plus de membres du Forum de dialogue politique libyen et de maires de plusieurs municipalités.

Dans son allocution à cette occasion, Slimane Chenine, ambassadeur d'Algérie en Libye, a relevé l'importance de cet événement historique, se félicitant de la profondeur des relations algéro-libyennes et des réformes inclusives que connaît l'Algérie sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

M. Chenine a également mis en avant l'importance de la cohésion entre le peuple algérien et l'Armée nationale populaire dans le renforcement du front interne et la fortification du pays face à tous dangers ou menaces de l'extérieur.

Dans un autre contexte, l'ambassadeur algérien a rappelé la position de l'Algérie en faveur de l'unité, de l'indépendance et de la souveraineté de la Libye, plaidant pour le droit du peuple libyen à élire ses représentants et ses institutions politiques légitimes, et faisant part de la disponibilité de l'Algérie à partager son expérience dans le domaine de la réconciliation nationale.

De son côté, M. Boujenah a présenté ses félicitations au gouvernement et au peuple algériens, exprimant ses remerciements et sa haute considération pour la solidarité et le soutien qu'apportent l'Algérie au peuple libyen durant la crise que traverse la Libye, et soulignant la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de l'échéance de la réconciliation nationale.