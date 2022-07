Algérie: Arkab reçoit le PDG du Groupe thaïlandais "PTT Exploration & Production Plc"

Alger — Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger, le président directeur général (Pdg) du Groupe Thaïlandais, "PTT Exploration & Production Plc", Montri Rawanchaikul, indique un communiqué du ministère.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue l'état des relations de coopération et de partenariat dans le domaine des hydrocarbures, liant le Groupe "Sonatrach" et le Groupe Thaïlandais "PTT Exploration & Production Plc", les qualifiant d'"excellentes", ainsi que les perspectives de leur renforcement, a précisé la même source.

Tout en présentant le plan de développement du secteur, M. Arkab a invité le Groupe thaïlandais à "continuer à investir davantage dans le domaine pétrolier et gazier et de créer des partenariats mutuellement bénéfiques et participer aux appels d'offres que le secteur s'apprête à lancer prochainement dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui présente plusieurs avantages aux investisseurs", a fait savoir le communiqué.

Pour sa part, M. Rawanchaikul a exprimé sa "satisfaction" sur la qualité des relations historiques entre "PTT Exploration & Production Plc" et "Sonatrach" et son "très vif intérêt" à continuer à investir en Algérie, qui constitue "un partenaire confiant et crédible, notamment dans les projets existants et/ou nouveaux dans l'amont", conclut le document.