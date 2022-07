Algérie: 60e anniversaire de l'indépendance - Plusieurs festivités organisées à Londres

Londres — L'ambassade d'Algérie, le Consulat général et le mouvement associatif algérien en Grande Bretagne célèbrent à Londres durant deux semaines, le 60e anniversaire de l'indépendance avec un programme de festivités riche et varié à la mesure du grand évènement, alliant les volets académique, culturel, artistique et sportif.

Les festivités ont commencé à l'Université des Etudes orientales et africaines de Londres (SOAS) qui a abrité une conférence hybride permettant à des professeurs et experts anglais et algériens d'échanger sur des thèmes se rapportant aussi bien à la période coloniale qu'à celle de l'indépendance.

Les réalisations socioéconomiques post-indépendance ont également fait l'objet de communications du Dr Amir Lebdioui de SOAS, du Dr Amel Yousfi, de l'université de Tlemcen, et du Dr Mekkia Nedjar de l'université d'Oran.

Samedi, des centaines de familles d'Algériens établis au Royaume-Uni se sont retrouvées au siège du Consulat général pour fêter ce grand évènement dans une ambiance conviviale et un esprit de rassemblement.

M. Magramane a invité la diaspora algérienne à "être les meilleurs ambassadeurs dans ce pays ami et à contribuer avec diligence et civisme à donner une bonne image de l'Algérie et de son peuple et dans le renforcement et le développement des liens d'amitié et de coopération entre les deux peuples et les deux pays".

L'ambassadeur a également saisi l'occasion pour rappeler aux ressortissants les engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, réaffirmés encore le 20 juin dernier lors de l'installation du Conseil supérieur de la jeunesse, de construire l'Algérie nouvelle avec tous ses enfants, et "de mener une lutte sans merci contre les pratiques qui ont ébranlé la confiance dans les institutions nationales".

Le Consul général, Abdelkrim Beha, n'a pas caché sa satisfaction de voir la communauté nationale s'impliquer activement dans l'organisation et l'encadrement de ces festivités. Ce qui, a-t-il ajouté, "dénote du grand attachement des Algériens à leur pays et à son Histoire et leur volonté d'apporter, chacun dans son domaine, leur contribution à la construction de l'Algérie nouvelle".

Les festivités commémoratives du 60e anniversaire de l'indépendance se poursuivront cette semaine et la semaine prochaine avec une réception à l'ambassade pour les autorités britanniques et le corps diplomatique étranger, la projection quotidienne de films sur la Révolution et l'organisation, le 15 juillet, d'un gala et d'un concours ayant pour thème "Couscous bladi".