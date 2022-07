Congo-Kinshasa: Reprise des combats FARDC-M23 - " Stratégie pour créer l'ingouvernabilité de la RDC ", affirme Christophe Lutundula

La reprise des combats jeudi 7 juillet entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les terroristes du M23 est une technique de l'adversaire " pour créer l'ingouvernabilité par la déstabilisation des institutions. " Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, l'a affirmé lors de la conférence de presse conjointement animée avec son homologue de Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya.

En effet, les combats ont repris entre l'armée et le M23 au lendemain de la signature du cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda à Luanda en Angola.

" On veut maintenir le pays dans la situation d'ingouvernabilité en mettant dans nos textes un complexe, et on veut créer des espaces de libre exploitation. On veut se donner l'ampleur du bœuf. Rappelez-vous de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ", a déclaré le ministre Lutundula.

Selon la feuille de route de la tripartite RDC-Rwanda-Angola, il était question du retrait des forces rebelles des positions occupées sur le sol congolais.

Mais Christophe Lutundu que estime la reprise des hostilités au Nord-Kivu vise à empêcher la RDC de développer son système de défense :

" Il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité : ne pas nous donner le temps de nous organiser et continuer à nous exploiter. "