Maroc: M. Talbi El Alami s'entretient avec Sheikha Bint Youssef Al Jafiri, membre du Conseil de la Choura du Qatar

Rabat — Le Président de la Chambre des Représentants, M. Rachid Talbi El Alami, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec Mme Sheikha Bint Youssef Al Jafiri, membre du Conseil de la Choura du Qatar.

Selon un communiqué de la Chambre, les deux parties ont saisi cette occasion pour souligner l'importance de renforcer les relations parlementaires bilatérales et multilatérales à travers la construction des ponts de communication et de coopération, et l'échange des expertises et des expériences entre les deux institutions législatives, mettant en avant la qualité des relations entre les deux pays, basées sur le respect mutuel de la souveraineté, l'intégrité territoriale, ainsi que le soutien continu dans les différents forums parlementaires.

M. Talbi El Alami a mis en lumière le rôle important des parlementaires dans la consolidation et le renforcement des liens Maroco-Qatari pour servir les intérêts communs, rappelant la coopération et coordination multidimensionnelles entre les deux institutions législatives dans les différents forums parlementaires continentaux, régionaux et internationaux, l'échange des expertises et expériences parlementaires et des visites, ainsi que la nécessité de garantir une communication continue et efficace par le biais du groupe d'amitié parlementaire.

Dans le même ordre d'idées, le Président de la Chambre s'est félicité de la profondeur des relations fraternelles et amicales unissant les leaders des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani.

Pour sa part, Sheikha Bint Youssef Al Jafiri, en visite officielle au Maroc dans le cadre de sa participation à la Conférence parlementaire internationale organisée par la Chambre des Conseillers sur "La souveraineté et la sécurité alimentaire : entre les défis de la conjoncture mondiale et les enjeux de la sécurité stratégique," a remercié le Président de la Chambre des Représentants pour l'accueil chaleureux, lui transmettant les salutations et l'estime de Son excellence M. Hassan Bin Abdullah Al-Ghanem, Président du Conseil de la Choura du Qatar.

Dans le même contexte, elle a loué la qualité des relations et les liens d'amitié et de solidarité entre le Qatar et le Royaume, notant l'importance d'intensifier et d'échanger les visites entre les délégations parlementaires pour promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale entre les deux pays.