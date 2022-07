Seychelles: Feuille de route pour la protection des écosystèmes de carbone bleu au pays est prête, déclare la Fondation James Michel

Une feuille de route sur les opportunités de carbone bleu aux Seychelles entreprise par la Fondation James Michel - créée par l'ancien président du pays - en collaboration avec l'Université australienne Deakin a été achevée, ouvrant la voie à la protection et à la restauration des écosystèmes marins.

Financée par le Blue Grants Fund du Seychelles Conservation & Climate Adaptation Trust (SeyCCAT), la feuille de route propose une série d'actions sociales, scientifiques, de gouvernance et financières qui devraient être mises en œuvre au cours des prochaines années pour multiplier les actions visant à protéger les écosystèmes de carbone bleu.

Le carbone bleu fait référence au carbone qui est capturé et stocké par les écosystèmes marins et côtiers et il est important car il peut capturer le carbone jusqu'à quatre fois plus rapidement que les forêts terrestres.

Le conseiller scientifique en chef de la Fondation James Michel, le Dr Ameer Ebrahim, a déclaré à la SNA que "à l'échelle mondiale, jusqu'à un milliard de tonnes de dioxyde de carbone sont libérées chaque année par les écosystèmes de carbone bleu dégradés, ce qui équivaut à 19 % des émissions dues à la déforestation tropicale. Avec un - un tiers de tous les écosystèmes de carbone bleu déjà perdus, arrêter et inverser leur dégradation est indispensable à l'atténuation du changement climatique."

Il a ajouté que "malheureusement, lorsque les écosystèmes de carbone bleu se dégradent, ils deviennent des sources de gaz à effet de serre (GES) libérant du carbone ancien dans le système".

L'archipel des Seychelles, dans l'ouest de l'océan Indien, contient l'un des écosystèmes marins les plus diversifiés sur le plan biologique de la planète, tandis que les écosystèmes carbonés couvrent plus de deux millions d'hectares, les herbiers marins représentant 99 % de l'étendue du carbone bleu. L'autre écosystème carboné de la nation insulaire est constitué de forêts de mangroves, dont plus de 80% sont situées dans l'atoll d'Aldabra.

Photo : Les écosystèmes de carbone des Seychelles couvrent plus de deux millions d'hectares, les herbiers marins représentant 99 % de l'étendue du carbone bleu. (James Michel Foundation) Photo License: CC-BY

En tant que petit État insulaire, les Seychelles sont vulnérables aux impacts négatifs du changement climatique et sont donc de plus en plus engagées à utiliser le carbone bleu comme solution climatique naturelle.

Dans ses contributions déterminées au niveau national (NDC) mises à jour, la nation insulaire s'est engagée à protéger au moins 50 % de ses herbiers marins et de ses mangroves d'ici 2025. Ceci est considéré comme une solution efficace basée sur la nature pour réduire 26,4 % des gaz à effet de serre (GES) nationaux d'ici 2030 et atteindre zéro émission nette d'ici 2050.

Avec ces objectifs ambitieux et pour capitaliser efficacement sur tout son potentiel de carbone bleu, les Seychelles doivent faire progresser stratégiquement sa recherche, engager sa communauté et veiller à ce que le carbone bleu fasse partie de ses cadres juridiques.

M. Ebrahim a déclaré à la SNA que ce type d'études donnera aux Seychelles une meilleure perspective locale de la quantité de carbone bleu stockée dans sa zone économique exclusive.

"Cela fournira des informations sur les lacunes dans nos connaissances et établira une feuille de route sur la meilleure façon de combler ces lacunes et de faire avancer les Seychelles vers l'aventure de l'accréditation Blue Carbon", a-t-il ajouté.

La feuille de route Carbone Bleu a donc fixé un certain nombre d'objectifs à atteindre sur une période d'environ cinq ans, qui seront présentés au gouvernement. Grâce à lui, les scientifiques locaux devraient être habilités à faire progresser la science du carbone bleu. La feuille de route sera utilisée pour connecter la communauté seychelloise au carbone bleu, l'intégrer dans les cadres politiques nationaux et connecter les projets de carbone bleu aux marchés du carbone et à d'autres mécanismes de financement.