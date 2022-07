Madagascar: Musique - La chanson " Darling " de Ga-Ei est mélodieuse

Infatigable est ce jeune homme. Il produit, et ses réalisations sont jusqu'ici de qualité. Ga-Ei a sorti un nouveau titre il y a trois jours, Darling. Une chanson déjà enregistrée depuis le mois d'avril dernier, mais le clip a été tout récemment diffusé sur les réseaux sociaux.

Darling a un autre rythme, le " soca ". Elle nous rappelle également les années 1980, mais plutôt modernisée et adaptée à la mode actuelle. En fait, le rythme est dédié aux populations des îles qui sûrement se reconnaîtront grâce à la sonorité. Une mélodie fine attirant les oreilles des nostalgiques du " béguines ", un rythme très apprécié aux Antilles dans les années 1980, et les jeunes qui ont des goûts assez " tropicaux ". D'ailleurs, dans le clip, le réalisateur met en scène une bonne dizaine de jolies filles en tenue de plage accompagnant le chanteur et un musicien sur un yacht.

La voix fluette qui va avec... Oui, Ga-Ei a cette technique vocale hors de l'ordinaire. Du ragga à l'afrobeat en passant par la pop, il s'adapte à n'importe quelle cadence. Le chanteur n'est pas encore de cette maladie qui ravage bon nombre d'artistes malgaches, la monotonie. En fait, ce changement, c'est l'adage de Ga-Ei. Après Rose, l'un de ses morceaux qui est resté en haut du classement du hit parade, Mbola ho hainao était également une surprise pour ses convaincus car l'artiste transcende sa voix sur le rnb.

Trois langues dans une chanson. L'anglais, le français, le malgache se mélangent. Une tendance actuelle, certes, les artistes trilingues le font toujours. L'objectif est d'aider les étrangers, qui ne comprennent pas la langue de Rabearivelo, à saisir une partie de ce que l'auteur chantonne dans son refrain ! Pour Ga-Ei, c'est un peu original. Son articulation et son charme fusionnés donnent une originalité. Par ailleurs, des jeux de mots figurent également dans son texte depuis Bonita.

On ose le dire, il fait partie des artistes malgaches les plus écoutés dans l'Océan Indien actuellement, grâce à son travail sans relâche depuis plus de quatre ans. Désormais, il partage la scène avec les grosses pointures internationales. Gaétan Henri a toute la jeunesse devant lui pour conquérir le continent noir.