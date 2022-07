Madagascar: Enseignement supérieur - La rentrée universitaire fixée au 7 novembre

La rentrée des étudiants dans les universités et les IST (Institut supérieur de technologie) ne se fera plus en ordre dispersé. Elle sera fixée pour le 7 novembre 2022 sur tout le territoire national.

Vers l'uniformisation du calendrier scolaire. Le deadline pour l'achèvement des cours ainsi que la rentrée universitaire ont été décidés hier lors de la Conférence des présidents des universités (CPU) qui s'est tenue hier à Fiadanana. La majorité des universités ont déjà presque achevé leurs cours sauf Antsiranana. Ainsi, la fin de l'année universitaire 2021-2022 est prévue pour la fin du mois d'octobre. La rentrée universitaire 2022-2023 sera par contre fixée pour le 7 novembre dans tout Madagascar.

Le calendrier des inscriptions et de la réinscription pour les universités qui ont déjà achevé leurs programmes se situe entre le 26 septembre au 31 octobre. Pour Antsiranana elle débutera le 15 octobre et prendra fin le 20 novembre. La rentrée administrative aura par contre lieu le 26 septembre. Outre le calendrier universitaire, la loi sur l'autonomie universitaire a été également discuté durant la CPU ainsi que la cérémonie d'investiture des présidents des universités qui débutera le 10 septembre et s'achèvera le 10 décembre.

Recrutement. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES) dispose de 200 postes budgétaires pour le recrutement des enseignants-chercheurs et chercheurs enseignants ainsi que pour le Personnel administratif et technique (PAT) et qui a été validé dans la Loi de finance rectificative (LFR). Dans la Loi de finance initiale (LFI), ce nombre s'élevait à 571 et qui a été établie en fonction des besoins surtout après l'ouverture des universités de proximité. Des avancées ont été enregistrées concernant les infrastructures y afférentes.

Les travaux à Soavinandriana-Itasy, Fenoarivo Atsinanana et Analanjirofo sont complètement achevés et il ne reste plus qu'à mettre en place les équipements. Pour Antsirabe, les travaux sont achevés à 80%, 60% pour Antalaha et 50% pour Antsohihy, Taolagnaro et Ihosy. La réhabilitation ou encore la construction des logements universitaires à Antananarivo, Soavinandriana, Antsirabe, Analanjirofo, Morondava et Antsiranana sont également achevés.