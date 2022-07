Cote d'Ivoire: L'ONG Actions Psy-Ci s'engage dans la lutte contre les traumatismes psychiques

L'Ong actions Psy-Ci a animé une conférence de presse le vendredi 1er juillet 2022 à l'Ufr Sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny en vue de lutter contre le traumatisme psychique.

Au cours de cette conférence, Anoumatacky Madjara, docteur en Psychiatrie et Psychothérapie a expliqué que le traumatisme psychique est une réaction émotive persistante qui fait suite à un ou plusieurs événements violents qui vont générer une charge émotionnelle non contrôlée chez l'individu. " Ces évènements peuvent être des guerres, des violences sexuelles, domestiques. Et des catastrophes naturelles, les éboulements, l'inondation dont les personnes qui peuvent être atteintes du traumatisme psychique sont les victimes directes et indirectes (... ) ", a-t-elle expliqué.

Les signes de manifestation du traumatisme psychique chez l'individu

Selon le médecin N'Guessan Reymond, Anthropologue-Biologiste, la compréhension des signes est parfois différenciée selon les groupes ethnoculturels, lorsque l'on passe d'un groupe à un autre. " La compréhension des signes est évolutive dans le temps et sur l'influence du facteur extérieur. Dans le cas d'un état de stress aigu, l'individu arrive à faire le lien en exprimant tout ce qui lui arrive. Mais, lorsque cela prend du temps, dans le cas du stress post-stomatique, ce n'est pas évident qu'on établisse le lien. Il sait qu'il ne va pas bien, mais ignore de quoi il souffre ", a-t- il déclaré.

Les objectifs de l'Ong actions Psy-Ci

Pour sa part, Sahi Réné, médecin Victimologue, Criminologue, par ailleurs, secrétaire général de l'Ong Actions Psy-Ci, a fait savoir que les objectifs de l'association est de lutter contre les causes du traumatisme chez l'individu. " L'actions Psy-Ci a pour mission d'offrir un accompagnement psychologique aux populations qui ont été exposées à des situations traumatiques, de voir la Côte d'Ivoire se doter d'un centre de santé où tous les traumatismes psychiques sont pris en charge. Elle vise également à contribuer à la promotion et à l'amélioration de la prise en charge en psycho-traumatologie et en victimologie ", a t-il indiqué.