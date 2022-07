Cote d'Ivoire: Guiglo - L'ONG Abrihandicap sensibilise sur le dépistage de drépanocytose

Le mercredi 29 juin 2022, Madame Djeni Hippocrate présidente de l'APIPD (Association pour la prévention et l'information de la Drépanocytose) a échangé avec le conseil régional du Cavally afin de bénéficier des accompagnements pour sensibiliser les populations sur cette maladie . Cette séance d'échange a eu lieu dans la salle de réunion du cabinet de la présidente du conseil régional du Cavally.

Pour Madame Djenny Hippocrate, l'Abrihandicap est la plus grande association en Afrique de l'ouest et le choix de Guiglo n'est pas fortuit pour le dépistage des populations en l'âge de procréation, c'est-à-dire de 18 à 45 ans pour les femmes et de 18 et plus pour les hommes.

" Nous sommes venus dans le Cavally dans le cadre de nous installer et de créer un centre d'accueil pour dépister les enfants les plus jeunes. Nous demandons à toutes les autorités administratives à nous aider à trouver un cadre pour créer ce centre dans la région. En plus de dépistage, nous allons faire le suivi pour des personnes vulnérables et prendre des familles pour des enfants qui souffrent de cette maladie, car cette maladie est héréditaire.", a dit Madame Djeni avant de poursuivre :" c'est une mission que nous sommes venus mener en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus parler de cette maladie, son éradication et son stigmatisation dans tout le Cavally. Cela fait 30 ans que nous sommes dans ce domaine et j'ai une expertise. Cette maladie est mal connue par les populations et cela fait que, quand il y'a quelqu'un qui est porteur dans une famille, les gens ont peur.".

il faut souligner que 750 enfants seront dépistés dans les jours à venir après la phase de sensibilisation.