Ile Maurice: Incendie aux Casernes - "Un matelas à l'origine du feu", dit le commissaire Dip

"Le feu a démarré à partir d'un matelas." Déclaration du commissaire de police, Anil Kumar Dip, hier. Il n'a pas souhaité se prononcer davantage.

Il préfère attendre le rapport de l'enquête. Il a par ailleurs tenu à rappeler qu'aucun document d'enquête n'a été brûlé, suivant les nombreux commentaires sur les réseaux. Pour sa part, l'inspecteur Shiva Coothen, du "Police Press Office", se dit attristé par cet incendie, sachant que ce bâtiment est historique. "Le premier feu a déclaré dans un store où nous gardons des denrées alimentaires.

Toute l'aile arrière est partie en fumée. Il faut savoir qu'il y avait, notamment, des casernes pour 87 recrues, pour des femmes qui forment partie de la SSU. Mais il ne faut pas s'inquiéter car la formation des recrues va continuer. Le commissaire de police a mis en place une cellule de crise."

Les pompiers prendront plusieurs jours pour rendre leur rapport

Les conclusions sur l'incendie qui a ra- vagé une bonne partie des Casernes centrales ne seront pas connues de sitôt. L'assistant chief fire officer des Mauritius Fire and Rescue Services nous informe que pour en venir à une conclusion et déterminer les causes de l'incen- die, les pompiers de la Fire Investigation Unit doivent étudier plusieurs facteurs et critères.

L'enquête prendra le temps qu'il le faut vu l'ampleur de cet incendie qui s'est déclenché à deux reprises. "Il faudra avoir et analyser les échantillons. Il faudra questionner ceux qui étaient sur place, voir ce que contenait ce store, quels types de produits et s'ils sont inflammables."

Dorsamy Ayacouty ajoute, comme il a été souligné, que le Fire Certificate n'est pas en règle. De nombreuses questions seront donc posées sur la raison pour laquelle cette unité de la SSU n°4 n'a pas obtenu ce document et quand elle a fait la demande.

Le commissaire de police, Anil Kumar Dip, a institué mardi une cellule de crise dirigée par le Deputy Commissioner of Police, Krishna Jhugroo. La police explique que dès qu'elle aurait le feu vert, la zone du sinistre sera sécurisée, les enquêteurs, la police scientifique et le Forensic Science Laboratory examineront les lieux. Ce comité a ordonné que le Central Criminal Investigation Department prenne en charge l'enquête sur cet incendie. Les recrues ont été transférées vers la National Coast Guard au Chaland, les officiers de la SSU n°4 au Quai D Mauritius Ports Authority et les détenus d'Alcatraz ont été transférés à Abercrombie.