Ile Maurice: Parlement - Les incendies aux Casernes centrales au menu des PQ's

Les deux incendies survenus aux Casernes centrales, dans la nuit de lundi à mardi matin, feront l'objet de questions parlementaires mardi prochain.

D'abord, Deven Nagalingum voudrait savoir du ministre des Administrations régionales, Anwar Husnoo, si une enquête policière a été ouverte à la suite du deuxième incendie qui s'est déclaré vers 1 h 30 mardi matin. Il cherchera confirmation sur l'heure d'arrivée des sapeurs-pompiers sur le lieu et quelle partie des casernes a été brûlée. Richard Duval demandera au Premier ministre si un audit a été effectué pour déterminer les dommages causés après les incendies et si la partie du bâtiment incendié avait un certificat d'incendie.

Osman Mahomed adressera une question au ministre de la Technologie informatique, Deepak Balgobin, sur les dégâts causés aux infrastructures de communication qui sont installées aux Casernes centrales après les incendies. Il voudra aussi connaître la répercussion de ces dommages sur les abonnés de Mauritius Telecom.

Deven Nagalingum, comme d'autres parlementaires de l'opposition, s'intéresse de près aux augmentations des prix des denrées de base. Ainsi, le député du MMM interpellera le ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, pour savoir si à la suite du retrait des subsides sur plus de 300 produits de base, il reconsidérera de nouveaux prix. Mahend Gungapersad demandera au même ministre si la State Trading Corporation a pu se procurer des produits tels que l'huile comestible, les grains secs et le lait en poudre et aussi si le ministre envisage de venir avec des subsides sur ces aliments.

Le même député demandera au ministre des Finances de fournir le nombre des employés indépendants qui sont enregistrés à la Mauritius Revenue Authority et qui peuvent bénéficier de l'allocation de Rs 1 000. Kushal Lobine demandera au ministre des Finances si une étude a été entreprise pour connaître les raisons de l'augmentation drastique du coût de la vie, son impact sur chaque groupe de la société et pendant combien ce temps cet impact affectera la population.

Réduire les prix

Ranjiv Woochit in- terpellera le même ministre sur les mesures qu'il compte prendre pour réduire les prix qui ont augmenté à cause de l'inflation. Au même ministre, il demandera si des expatriés obtiennent le remboursement sur leurs contributions du National Pension Fund et de la Contribution sociale généralisée, quand ils quittent le pays, une fois leur contrat terminé.

Arianne Navarre-Marie adressera trois questions au Premier ministre. Elle veut obtenir des informations sur le nombre de personnes décédées en cellules depuis 2015 et s'il y a eu des enquêtes et quelles en sont les retombées. Elle cherchera le nombre de personnes torturées en cellules policières et où en sont les enquêtes. Elle veut savoir également le nombre de plaintes reçues par l'Independent Police Complaints Commission. Joanna Bérenger s'intéresse à la Smart City de Roches-Noires. Elle demandera au ministre de l'Environnement des explications au sujet de l'"EIA setting aside"

Karen Foo Kune-Bacha veut connaître les noms des cliniques et des banques qui permettront à des patients d'être soignés avec des prêts sans intérêts, auprès du ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal. Les cas d'intimidation (bullying) dans les écoles intéressent également la députée du MMM.

Le nombre d'étals inoccupés et si le ministre des Administrations régionales envisage de réduire le coût de ces étals qui se trouvent à la Victoria Urban Terminal. C'est ce que demandera Reza Uteem au ministre Anwar Husnoo.

Patrice Armance voudra savoir de la ministre de l'Égalité des genres, Kalpalna Koonjoo-Shah, si elle a reçu des informations au sujet des cas de grossesse chez des adolescentes de la part de l'Abri de l'Association des handicapés de Malherbes