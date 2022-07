Madagascar: Géoforum 2022 - Intérêt grandissant des jeunes pour la géoscience et les mines

La première édition du Géoforum se tient depuis hier au MBC (Mining Business Center) Ivato. Les étudiants, les scientifiques et universitaires, l'Administration publique, le secteur privé et les organismes internationaux sont au rendez-vous.

Rassembler les acteurs de la géoscience et mettre en exergue l'importance de celle-ci dans le processus de développement du pays. Tel est l'objectif du premier Géoforum qui se tient au MBC Ivato, les 7 et 8 juillet 2022, organisé dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire de la Mention Génie Géologique de l'ESPA (Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo), avec l'Union des Futurs Ingénieurs Géologues (UFIG).

Lors de la cérémonie d'ouverture officielle, qui s'est tenue en présence du ministre des Mines et des Ressources stratégiques Herindrainy Olivier Rakotomalala et du président de l'Université d'Antananarivo, le Pr Mamy Raoul Ravelomanana, les promoteurs de l'événement ont soutenu l'importance de la géologie et des ressources minières.

D'ailleurs, la première conférence au programme du Géoforum s'intitule " La géologie, un outil de décision pour le développement de Madagascar ". Durant ces premières séances qui se sont tenues hier, l'expert Aurélien Mandimbiharison a soutenu que le géologue est un concepteur d'avenir. Johny Rabenantoandro a développé la place de la géologie dans l'économie. Et le ministre Olivier Herindrainy Rakotomalala a présenté l'industrie extractive comme pilier de l'essor économique national.

Vitrine. Ce jour, la conférence se poursuivra avec le thème intitulé " Les difficultés rencontrées par les promoteurs à Madagascar " durant laquelle Ravo Rakotoarimanana présentera les potentiels miniers de Madagascar tandis que le Pr Solofo Rakotondraompiana exposera les grands défis sur l'environnement. Par ailleurs, un quizz inter-lycées est au programme du Géoforum dont la phase éliminatoire s'est tenue hier.

Ce jour, les participants retenus passeront à la phase finale, suivie de la remise de prix pour les gagnants. Outre les conférences et les animations diverses, le Géoforum comprend également des ventes-expositions et des présentations de musée, cartothèque et lithothèque. Pour cette première édition, les organisateurs offrent un accès libre à tous les événements au programme du Géoforum.