Afrique: Gouvernement - Omniprésence sur la scène internationale

En plus du Premier ministre Christian Ntsay qui a participé hier à Dakar au Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement pour la mise en œuvre de l'IDA-20, plusieurs ministères participent à des réunions internationales aux quatre coins du monde.

Genève. Le Conseil de gouvernement du 6 juillet dernier a donné son accord pour la participation de Madagascar - à travers le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation - à la 63e série de réunions des Assemblées des Etats membres de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) qui se tiendra du 14 au 22 juillet prochain à Genève. L'occasion pour les États membres de faire le point sur l'avancement des travaux de l'OMPI et sur les orientations futures en matière de politique générale.

Lilongwe - New York. Accord également au ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales pour la participation au dialogue ministériel conjoint sur les politiques et stratégies d'emploi de la SADC les 8 et 9 juillet 2022 à Lilongwe, au Malawi. Même chose pour le ministère de l'Artisanat et des Métiers qui a obtenu l'accord du conseil de gouvernement pour l'organisation d'une exposition pour la promotion de l'artisanat malgache au Canada et à New York.

Mumbaï - Dhaka. Le ministère de la Santé publique a également reçu le feu vert pour la participation de Madagascar à la réunion inaugurale du protocole d'accord à Mumbaï en Inde, les 19 et 20 juillet. La délégation malgache sera conduite par le ministre Zely Arivelo Randriamanantany. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a aussi participé à la formation sur la diplomatie climatique qui a lieu depuis le 4 juillet jusqu'à aujourd'hui à Dhaka au Bangladesh.