Burkina Faso: CAN féminine 2022/Burkina-Ouganda - les Etalons doivent gagner et espérer

Le Burkina Faso affronte l'Ouganda ce soir à 20 TU au stade Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour la 3e et dernière journée de la phase des poules de la CAN féminine 2022. Les Etalons dames doivent d'abord gagner et espérer une qualification pour les quarts de finale.

Après deux défaites, le Burkina Faso a encore une chance de qualification pour les quarts de finales de la CAN féminine. Ce soir à 20 TU au stade Mohammed V de Casablanca, les Etalons dames affrontent les Crested Cranes de l'Ouganda pour la 3e et dernière journée de la phase des poules de la CAN féminine 2022. Le coach Pascal Sawadogo et ses filles doivent impérativement gagner et espérer être parmi les deux meilleurs 3es pour filer en quart de finale. Pour y parvenir, l'équipe burkinabè doit corriger certaines failles. Seule nation à ne pas avoir réussi à inscrire le moindre but en deux sorties, la capitaine Charlotte Millogo et ses camarades doivent revoir la finition. Pour cela, juste après la séance de dégraissage au lendemain de leur défaite face au Sénégal, les Etalons dames ont travaillé un fond tactique. "Nos acquis sont à deux niveaux, à savoir le bloc et le pressing. La jonction entre la défense et le milieu semble être maitrisée. En revanche, entre les milieux et les attaquantes, on semble confondre attaque rapide et précipitation. Nous avons remarqué qu'avec le pressing médian dès qu'on récupère le ballon, le redéploiement et la reconversion en attaque causent problèmes.

Donc nous avons fait une révision tactique pour la finition ", a informé le maitre à penser des Etalons dames. Face à l'Ouganda, Pascal Sawadogo veut un pressing haut et conclure en cas de récupération. "L'Ouganda joue en attaque placée. Ce n'est pas une équipe qui procède par contre-attaque. Elle tisse depuis sa base arrière jusqu'à la finition. Nous allons défendre avec notre bloc et ensuite se projeter vite sans se précipiter. Nous devons jouer dans les pieds de nos attaquantes ", a-t-il laissé entendre. Avant de poursuivre : " Nous sommes des compétiteurs. Pour cela, nous devons jouer avec la pression et aborder cette rencontre avec le même état esprit. Pour que tout marche, il faut l'engagement et la détermination de tous ".

Les joueuses burkinabè motivées

Motivées et déterminées à faire plaisir au peuple burkinabè, les Etalons dames semblent unanimes pour l'accomplissement de la mission. Pour Limata Nikiema, il faut tout donner pour faire un bon résultat face à l'Ouganda. " Beaucoup comptaient sur nous d'abord au premier match, ensuite au second. Donc pour cette 3e sortie, nous n'avons plus droit à l'erreur. Il faut impérativement gagner. Nous en sommes conscientes. Il faut d'abord gagner pour faire honneur au pays.

S'il y a la qualification pour les quarts, tant mieux. Mais avant, nous devons tout donner pour ne plus décevoir ", a promis l'avant-centre des Etalons dames. Même son de cloche chez Madinatou Rouamba : " Nous avons digéré les défaites. L'heure est à une quête de victoire face à l'Ouganda. Nous faisons la promesse au peuple de remporter les trois points". Présente aux côtés des filles depuis le début de la compétition, la Fédération burkinabè de football (FBF), par la voix de son 2e vice-président, Ibrahima Yanogo, a tenu à réitérer ses encouragements à l'équipe. " Malgré les deux défaites, vous n'avez pas démérité. Vous avez perdu sur des faits de jeu. Vous devrez tirer des leçons et capitaliser pour mieux réussir le match contre l'Ouganda. Nous avons encore une chance pour nous qualifier. L'engagement et la détermination doivent vous permettre de gagner le match. Les calculs viendront après. Tout le peuple burkinabè compte sur vous parce que vous en avez les moyens ", a- t-il dit aux joueuses. En cas de victoire face aux Crested Cranes, les Etalons dames connaitront leur sort à la fin de la 3e journée des groupes B et C. Il faut rappeler que les deux meilleures équipes classées 3e des trois poules seront qualifiées pour les quarts de finale.

Ollo Aimé Césaire HIEN (Depuis Rabat)