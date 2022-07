Cote d'Ivoire: BAC - 3619 candidats à l'assaut du premier diplôme universitaire dans la Région du Cavally

A la suite des épreuves orales, la phase écrite du baccalauréat session 2022 a démarré ce lundi 4 juillet sur l'ensemble du territoire ivoirien. Dans la région du Cavally, c'est le lycée moderne de Guiglo qui a abrité la traditionnelle cérémonie du lancement officiel.

À cette occasion, Yacouba Doumbia, préfet de région, préfet du département de Guiglo, a invité candidats et surveillants au respect scrupuleux des mesures prises par le gouvernement afin d'éradiquer la fraude et la tricherie. Il a demandé également aux candidats d'affronter les différentes matières avec lucidité et confiance en soi.

Cette année, ils sont 3.619 à aller à l'assaut du baccalauréat général dans le Cavally. On note 1323 filles et 2273 garçons qui composent dans les 7 centres de la région, dont 3 à Guiglo, 2 dans le département de Taï, et 2 à Blolequin et Toulepleu.