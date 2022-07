Ile Maurice: Vieux bâtiments - Incursion aux Casernes centrales

Lundi soir, un incendie a éclaté aux Casernes centrales à Port-Louis. Les pompiers ont dû intervenir toute la nuit pour le circonscrire. Mais que connais-tu des Line Barracks comme on les nomme en anglais ? Nous te proposons un tour d'horizon des principaux bureaux et services que ces lieux contiennent.

ADSU : pour lutter contre la drogue

L'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) est une unité créé en 1983 pour lutter contre la drogue et la contrebande. Elle est responsable de la répression de la prolifération des drogues dans tout le pays et également dans les îles faisant partie du territoire mauricien. Les membres de cette unité travaillent en partenariat avec les organisations non gouvernementales militant contre le fléau de la drogue et toutes les personnes concernées par ce phénomène.

Ainsi, pas plus tard que le mercredi 6 juillet, l'ADSU a détruit pour Rs 92.9 millions de drogue comprenant des plants et des feuilles de cannabis, ainsi que de l'héroïne, entre autres. Cette destruction de drogue se fait régulièrement au sein des Casernes centrales. Si l'objectif de cette unité est noble, elle est souvent critiquée, notamment dans le rapport de l'ancien juge Paul Lam Shang Leen, dans le cadre de la commission d'enquête sur la drogue. Celui-ci a d'ailleurs préconisé un démantèlement de cette unité.

CCID : à bas les crimes

Les Casernes centrales comprennent également les bureaux du Central Criminal Investigation Department (CCID). C'est une des plus importantes unités de la police mauricienne. Ce département est dédié aux enquêtes les plus en vue et souvent les plus médiatisées, notamment les crimes majeurs, le blanchiment d'argent, les escroqueries financières, entre autres. L'équipe de la Major Crime Investigation Team (MCIT), qui a également ses bureaux aux Casernes centrales, opère sous l'égide du CCID. Cette équipe est, elle, surtout impliquée dans les enquêtes concernant les homicides.

Outre la MCIT, le CCID a également sous sa responsabilité des unités spéciwalisées telles que la Brigade pour la protection des mineurs, la Police Family Protection Unit et la Crime Prevention Unit, qui sont impliquées dans la sensibilisation communautaire sur la prévention du crime. Parmi les enquêtes les plus en vue du CCID, il y a celle du naufrage du MV Wakashio en 2020 ou plus récemment l'enquête sur les cas de tortures de suspects par certains membres de la police.

SSU : la police anti-émeutes

Quand il y a des émeutes à Maurice, c'est à la Special Supporting Unit (SSU) que l'on fait appel. Armés de matraque et protégés par un casque, les membres de cette unité ne passent pas inaperçus. La SSU s'appelle ainsi depuis 1986, mais cette unité existerait depuis 1937. Ce détachement basé aux Casernes centrales est formé, équipé et toujours prêt à faire face à toute éventualité. La SSU comprend cinq unités.

C'est dans l'unité quatre de ce département que le feu a pris lundi soir. En tant que police antiémeute, l'objectif principal de la SSU est d'aider la police régulière à contrôler les troubles civils ou les émeutes à chaque fois que la situation échappe à cette dernière. En sus des émeutes, la SSU soutient également la police régulière dans diverses fonctions telles que la sécurité des points sensibles et vulnérables, le contrôle des foules, la recherche de personnes disparues et l'escorte de prisonniers dangereux, entre autres. On les aura vus à l'oeuvre lors des confrontations entre policiers et manifestants en avril dernier.

Alcatraz : adieu liberté chérie

Les Casernes centrales renferment également l'une des plus célèbres prisons de l'île, à savoir Alcatraz. Il s'agit d'une prison de haute sécurité, c'est-à-dire qu'elle abrite les criminels les plus endurcis et les plus dangereux. L'histoire veut que ce soit à cause de ses portes en fer qu'on l'a comparée à la prison d'Alcatraz aux États-Unis. C'est derrière ces portes que Kaya, le célèbre chanteur, est mort en 1999. Depuis, les portes en fer ont été enlevées pour être remplacées par des barreaux. En sus de Kaya, Alcatraz a accueilli des détenus connus tels que sir Bhinod Bacha, Cehl Meeah ou encore Rajen Sabapathee. Lors de l'incendie de lundi, une vingtaine de prisonniers ont dû être évacués.

Stores et logements

Les Casernes centrales comprennent aussi des stores où le ravitaillement et divers équipements sont entreposés. On y trouve également des dortoirs situés dans les départements de la SSU et où les recrues de cette unité sont logées. Durant l'incendie, plusieurs biens ont été détruits, notamment des armes de cette unité.

Que sont-elles ?

Les Casernes centrales, plus connues comme les Line Barracks, abritent, en fait, le quartier-général de la police. C'est ici, au coeur de la capitale, que sont regroupés les principaux départements de la police. Ces lieux classés patrimoine national, ont été construits par le gouverneur français, Mahé de Labourdonnais. C'est cependant sous le gouverneur Desforges-Boucher que les travaux ont pris fin en 1761.

Les Casernes centrales comprennent, aujourd'hui, plusieurs bureaux dont celui du commissaire de police, qui est le chef de la police ou encore celui du médecin légiste, qui est le chef du département médico-légal de la police et plusieurs autres bureaux, qui servent à l'administration de ce secteur. Par rapport aux services dispensés au grand public, c'est aux Casernes centrales que les membres du public font la demande pour obtenir leur permis de conduire. C'est également en ces lieux que se tiennent les différents examens de conduite, soit les oraux et les tests pratiques.

Sources :

Central Criminal Investigation Department Mauritius? - Ecusocmin

https://police.govmu.org/police/?page_id=4919

https://www.lexpress.mu/article/alcatraz-lantichambre-de-la-mort

https://police.govmu.org/police/?mdocsposts=central-crime-investigation-departmentccid-2

https://police.govmu.org/police/?page_id=4927

https://www.lexpress.mu/article/410843/incendie-aux-casernes-centrales-place-lenquete