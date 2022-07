Soudan: Le Sous-Secrétaire du Ministère des AE rencontre le Représentant du SG de l'ONU

Khartoum — Le Sous-Secrétaire du Ministère des Affaires Etrangères, Ambassadeur Dafa'lla Al-Haj Ali, s'est réuni aujourd'hui à son bureau avec le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la Mission d'UNITAMS au Soudan, Volker Perthes, sur les moyens optimaux de faciliter la mission d'UNITAMS et la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées pour faciliter la transition démocratique.

Le Sous-Secrétaire s'est référé à une lettre par le Représentant Spécial adressée aux "Forces du Mouvement National", et il a souligné l'importance de l'exactitude dans la formulation des communiqués émis par la mission, afin d'éviter des interprétations qui pourraient nuire à l'ensemble du processus de transition démocratique et causer la confusion à l'opinion publique, comme cela s'est produit dans le discours du mécanisme tripartite des parties au dialogue et la confusion qui en résulte.

Il a également souligné l'engagement de la mission au professionnalisme et à l'impartialité, dans le respect des valeurs, des principes et de la Charte des Nations Unies, et l'importance de s'engager activement dans le processus de facilitation selon un plan spécifique avec des délais connus afin d'atteindre les objectifs souhaités et pour affirmer la neutralité, la mission doit se tenir à la même distance de toutes les parties, conformément aux principes directeurs des Nations Unies, qui appellent à la paix et à l'évitement de la violence et de la violation aux libertés d'autrui et à la protection des propriétés.

Le Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies a exprimé son regret pour l'erreur qui a accompagné la publication du premier communiqué.

Le Sous-Secrétaire a évoqué l'importance de maintenir des contacts entre le Comité Exécutif de coordination et les Nations Unies concernant les tâches et le mandat de l'UNITAMS et la mise en œuvre de la matrice des exigences de transition. Il a également indiqué que le communiqué rectificatif ne comprenait pas de feuille de route pour la reprise des pourparlers facilités par le mécanisme tripartite.

Pour sa part, le Représentant Spécial du Secrétaire Général a répondu que leurs efforts de facilitation ne s'arrêtaient pas, et il a rencontré hier et aujourd'hui plus d'une partie des parties prenantes des différentes forces politiques. Il a été convenu de continuer la communication pour servir les objectifs souhaités de la mission conformément aux tâches qui lui ont été confiées.