Madagascar: Présidence de la République - Un Coordinateur Général par intérim du PREA

Une vingtaine de nominations a été prise lors du conseil des ministres d'hier à Iavoloha.

Hasinatiana Ambinintsoa Rakotozafiarisoa. Il a été nommé hier Coordinateur Général par intérim du Programme de Réformes pour l'Efficacité de l'Administration (PREA) auprès de la Présidence de la République. Economiste de formation, il avait suivi le cycle Expertise en Administration Publique de l'ENAM.

Consultant du Cabinet Ambre Associates en 2019, il avait présenté le concept de suivi-évaluation et le logiciel Thémis suivi-évaluation à l'Unité de coordination du Projet des Réformes Intégrées du Secteur Public dans le cadre du renforcement des capacités du personnel du PRISP. Bref, c'est un expert en la matière qui prend la relève de l'économiste statisticien Balisama Andriantseheno qui était en poste, depuis le 4 mars 2015, à la tête du PREA où le Coordinateur général p.i n'est pas un nouveau venu.

Directeurs. 22 autres nominations aux hauts emplois de l'Etat ont été prises lors du conseil des ministres d'hier à Iavoloha. Outre le Préfet de Police de Sainte-Marie ainsi que les chefs de district d'Ambohidratrimo et de Moramanga, les nouveaux nommés sont des Directeurs centraux et/ou régionaux au niveau des ministères de l'Aménagement du territoire ; de l'Intérieur et de la Décentralisation ; du Tourisme ; de la Jeunesse et des Sports ; de la Santé publique ; des Transports et de la Météorologie ; de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle ; de l'Environnement et du Développement durable. Pour sa part, la nomination du Directeur régional de la Communication et de la Culture dans le Menabe a été abrogée.