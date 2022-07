Angola: Urgent - José Eduardo dos Santos, 79 ans, est mort

On le savait malade depuis plusieurs jours. L'ancien président angolais, José Eduardo dos Santos, est mort ce vendredi 8 juillet 2022 en Espagne, à l'âge de 79 ans. Eduardo dos Santos qui succéda à Agostinho Neto (décédé à Moscou le 10 Septembre 1979) fut le 2ème président angolais du 21 Septembre 1979 au 25 September 2017.

Pour la petite histoire, Eduardo dos Santos s'est imposé comme président de l'Angola alors que l'intérim du défunt était assuré par Lúcio Rodrigo Leite Barreto de Lara. Cet intérim n'a duré que 9 jours ! 11 Septembre 1979 - 20 Septembre 1979.

Militaire Pro-URSS

Le nom de José Eduardo dos Santos est lié aux premières années d'indépendance, à l'histoire du MPLA et de la révolution angolaise, à l'entrée dans le XXIe siècle du géant africain...

José Eduardo, fils d'Avelino, maçon et paveur de son état, et de Jacinta, a la chance rare de faire des études. En 1961, à 19 ans, il rejoint le MPLA, alors organisation clandestine. Un mois plus tard, il rejoint l'antenne du mouvement de Léopoldville (actuelle Kinshasa). Il est désigné vice-président de la Jeunesse du mouvement. Le fin stratège est envoyé en 1963 à Bakou, en URSS, où il passe le diplôme d'ingénieur de pétrole et de télécommunications.

En 1975, il entre de plain-pied au comité central et au bureau politique du MPLA, chargé de la gestion du Cabinda. Une emprise sur un dossier sensible, sur les plans politique et économique - le Cabinda, " poumon pétrolier " -, pour le pays. L'indépendance acquise cette année-là, il est propulsé ministre des Relations extérieures. Puis gagne des galons : il devient vice-Premier ministre et ministre du Plan, jusqu'au 10 septembre 1979.

Ce jour-là, Agostinho Neto, le premier président de l'Angola, meurt à Moscou. Dos Santos, logiquement, s'impose et lui succède. Il prend la main sur le MPLA et sur l'État angolais.

27 ans de guerre civile

Au pouvoir, une autre lutte s'engage, contre Jonas Savimbi et l'Unita, entre 1975 et 2002, date à laquelle prend fin la guerre civile. Vingt-sept ans de guerre civile. Caméléon politique, dos Santos le marxiste négocie des accords commerciaux avec les États-Unis et conforte son pouvoir en sapant l'attrait que pouvait exercer Savimbi à l'international, historiquement proche de certains milieux américains, israéliens, sud-africains et français.

Maquis contre armée régulière, la guerre civile ravage le pays, plongé dans une déstabilisation chronique. Jonas Savimbi tombe sous les balles de l'armée le 22 février 2002. Une page d'Histoire est tournée. La guerre a fait officiellement 500 000 morts et un million de déplacés.

Dos Santos a quitté le pouvoir il y a 5 ans. Il a été remplacé par João Lourenço le 26 Septembre 2017.