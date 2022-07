Madagascar: Filière vanille - L'initiative malgache saluée par Envirium Life Sciences

La filière vanille de Madagascar est sur le devant de la scène internationale. Après la tenue à Paris de la conférence sur la vanille de Madagascar organisée par le ministère de l'Économie et des Finances et le ministère de l'Industrialisation du Commerce et de la Consommation, ainsi que le Conseil National de la Vanille (CNV), d'importants acteurs de la filière réagissent.

À l'instar d'Envirium Life Sciences qui salue cet engagement du gouvernement malgache à investir davantage dans la filière vanille et à prendre l'initiative d'un contrôle plus strict du respect des réglementations en vigueur destinées essentiellement à protéger les intérêts des paysans planteurs qui sont à la base de la filière.

Signaux forts

Étant un acteur actif dans les grands pays producteurs de vanille comme Madagascar, la Papouasie, la Nouvelle Guinée et l'Ouganda, Envirium Life Sciences qui est une entreprise verte d'envergure internationale estime que les autorités malgaches envoient des signaux forts au marché dans le but de professionnaliser la filière, de faire croître le marché de la gousse de vanille naturelle tout en assurant aux agriculteurs un revenu décent.

" À Madagascar, le changement est déjà en marche ", précise Christian van Osselaer, Co-CEO d'Envirium. " Il s'agit d'un événement capital pour la filière vanille, car le premier pays mondial a pour objectif d'investir dans la sécurité et dans le respect des normes et des lois. Pour nous, c'est un espoir de qualité et de sécurité pour cette merveilleuse épice indispensable à nos clients. Nous espérons qu'il s'agira de la première étape de nombreuses initiatives pour augmenter substantiellement le marché de la vanille ", a-t-il poursuivi.

Critères

En tout cas, les industriels importateurs de vanille présents lors de la conférence de Paris ont reconnu la nécessité de pratiquer une juste rémunération des paysans planteurs. Les autorités prendront toutes les dispositions qui s'imposent pour l'effectivité du prix minimum de la vanille verte auprès des planteurs et de 250 USD FOB pour la vanille préparée à l'exportation. Le respect de ces règles figure parmi les critères d'octroi de l'agrément pour les exportateurs pour la campagne 2022 - 2023.