Madagascar: Musée de la Photographie - Des projets de rénovation et d'extension incessamment

Une augmentation des visiteurs a été enregistrée au Musée de la Photographie de Madagascar sise à Anjohy depuis le début de l'année. Selon les projections, les statistiques atteindront cette année les 20 000 visiteurs, soit 15% de plus que l'effectif enregistré en 2021. De plus, 85% des visiteurs seraient âgés de moins de 25 ans, ce qui correspond à la vision du musée d'attirer les jeunes et d'en faire un lieu ressource pour les chercheurs.

Dans cette optique, des travaux d'extension et de rénovation sont nécessaires au sein du musée et seront bientôt effectués pour élargir les salles d'exposition et recevoir plus de visiteurs.

Par ailleurs, étant une association à but non lucratif née en 2013 de la rencontre d'Helihanta Rajaonarison, une historienne malgache et de Cédrick Donck, un chef d'entreprise belge, le musée perçoit uniquement 10% de ses revenus des tickets achetés par les visiteurs. La contribution d'entreprise et de particuliers est nécessaire pour soutenir sa croissance et ses activités telles que la digitalisation des photos et les autres projets participent à son rayonnement.

En effet, en 5 années, 20 000 photos anciennes mises à disposition par des institutions, des descendants de photographes et des collectionneurs, y ont déjà été numérisées, documentées et indexées, pour préserver et valoriser le patrimoine photographique du pays et favoriser l'appropriation par les Malgaches de leur Histoire. Ce travail de digitalisation continue.

Une entreprise œuvrant dans le domaine de la construction, la Sogea Satom, appuiera justement la réalisation des projets du musée durant 3 ans. Elle apportera des contributions financières, des contributions en énergie sur certains aménagements et son expertise sur certains sujets, dans une démarche citoyenne. La signature de convention de ce partenariat a été effectuée hier dans les locaux du musée.