Sénégal: Emplois dans le secteur moderne - Les permanents représentent 73,5% des effectifs au premier trimestre 2022

Dans une enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail (Eerh), l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a analysé la répartition des employés selon le statut.

Selon l'Ansd, l'analyse de la répartition du nombre d'employés dans le secteur moderne hors administration publique, selon le statut dans l'emploi, révèle une prédominance des permanents au premier trimestre 2022. "En effet, 73,5% des employés du secteur moderne sont des permanents. Par ailleurs, suivant le type d'activité, il est noté une prédominance de l'emploi permanent dans la totalité des branches d'activités étudiées. Cependant, il convient de noter un recours assez important à des saisonniers dans les activités de l'enseignement (46,1%), de fabrication (40,6%), de construction (38,7%), des industries extractives (37,7%) et de soutien de bureau (33,5%) ", lit-on dans le document.

L'Ansd ajoute que la répartition du nombre d'employés permanents suivant la catégorie socioprofessionnelle, au premier trimestre 2022, laisse apparaitre une prédominance des ouvriers (51,0%) dans le secteur moderne hors administration publique. Ils sont suivis des techniciens, agents de maitrise et ouvriers qualifiés qui représentent 32,1% des permanents. Les techniciens supérieurs et cadres moyens ainsi que les cadres supérieurs sont les moins représentés avec des proportions respectives de 9,6% et de 7,3%.

L'analyse suivant le secteur d'activités montre également une prépondérance des ouvriers dans tous les sous-secteurs de l'industrie hormis ceux de " l'électricité et gaz " et de " l'eau ", où il est noté une prédominance des " techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés " avec des proportions respectives de 60,9% et 49,0%.

De même, dans le secteur du commerce, 49,4% des permanents sont de cette catégorie socioprofessionnelle. Dans les services, il est noté une certaine hétérogénéité dans la distribution de l'effectif des employés suivant le sous-secteur. En effet, l'effectif des ouvriers

est plus important dans l'hébergement et la restauration (79,8%), les services de soutien et de bureau (79,8%), les activités artistiques, sportives et récréatives (60,9%), les activités immobilières (54,5%), les activités pour la santé humaine et l'action sociale (43,6%) ainsi

que les activités spécialisées, scientifiques et techniques (37,7%), tandis que, les techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés sont les plus représentés dans les activités financières et d'assurance (62,0%), l'enseignement (47,2%) ainsi que dans le transport et l'entreposage (40,0%).